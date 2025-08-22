Керівництво його нинішнього клубу також погодилося відпустити українця.

Український нападник Артем Довбик погодився змінити один італійський клуб на інший ще в літнє трансферне вікно.

Як пише RomaPress, футболіст погодився на перехід із "Роми" до "Наполі". Боси римського клубу не проти цього трансферу. Однак перехід українця залежить від Наполі.

Річ у тім, що чинні чемпіони Італії шукають заміну Ромелу Лукаку, який надовго вибув через травму. Пріоритетний варіант неаполітанців - форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хойлунд. Якщо керівництво Наполі не зуміє його підписати, то зосередиться на переході Довбика.

У Наполі готові витратити на річну оренду з опцією викупу українця до 6 млн євро, однак керівництво Роми віддає перевагу повноцінному трансферу.

Нагадаємо, Довбик перейшов до Роми минулого літа з Жирони за 30,5 млн євро. За сезон у Ромі український нападник відіграв 45 матчів, забив 17 голів і зробив 4 гольові передачі.

