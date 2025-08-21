Легендарний футбольний тренер Жозе Моурінью відповів на запитання про гравця, який найбільше допоміг йому розвинути свої тренерські здібності.
Португальський фахівець назвав 8-разового володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі, пише Sporty Net. "Мессі. Тому що кожного разу, коли ми грали проти нього, він змушував мене багато думати", - пояснив Моурінью.
На той час Моурінью був тренером мадридського Реала (2010 по 2013 рік), а Мессі грав за Барселону (2000 по 2021 рік).
У складі каталонського клубу Мессі відіграв 778 матчів у всіх турнірах, у яких забив 672 голи і зробив 303 результативні передачі.
Інші новини футболу
15 липня стало відомо, що Мілан підписав зіркового хорватського футболіста. На сторінці в соцмережі Мілан зворушливо презентував Луку Модріча. Тоді повідомлялося, що Модріч підписав річний контракт - до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на рік.
А раніше стало відомо, що після провалу "Інтера" в Лізі чемпіонів італійський тренер Сімоне Індзагі очолив аравійський гранд. У італійського фахівця буде шикарна зарплата і бонуси за досягнення.