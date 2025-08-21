Фахівець зізнався, що цей футболіст змушував його багато думати над стратегією гри.

Легендарний футбольний тренер Жозе Моурінью відповів на запитання про гравця, який найбільше допоміг йому розвинути свої тренерські здібності.

Португальський фахівець назвав 8-разового володаря Золотого м'яча Ліонеля Мессі, пише Sporty Net. "Мессі. Тому що кожного разу, коли ми грали проти нього, він змушував мене багато думати", - пояснив Моурінью.

На той час Моурінью був тренером мадридського Реала (2010 по 2013 рік), а Мессі грав за Барселону (2000 по 2021 рік).

У складі каталонського клубу Мессі відіграв 778 матчів у всіх турнірах, у яких забив 672 голи і зробив 303 результативні передачі.

