На сторінці в соцмережі Мілан зворушливо презентував Луку Модрича завдяки одній деталі - виконав дитячу мрію.

Італійський футбольний клуб Мілан оголосив, що підписав легендарного хорватського півзахисника Луку Модрича.

Про гучний перехід повідомляється на сторінках клубу у соцмережах. Зазначається, що футболіст, якому зараз 39 років, підписав контракт, розрахований на рік, до 30 червня 2026 року з можливістю продовження ще на рік.

У Мілані Модрич отримав футболку з 14 номером.

Перехід хорвата в італійський гранд відбувся на правах вільного агента, оскільки він покинув мадридський Реал після Клубного чемпіонату світу.

Хорват уже прибув до італійського міста та взяв участь у різних церемоніях клубу, пов'язаних з його трансфером.

Примітно, що Модрич з дитинства вболіває за Мілан, а його кумиром був зірковий хорватський хавбек Звонімір Бобан, який в 90-х роках запалював на "Сан-Сіро" - рідному стадіоні Мілана.

Інші новини футболу

13 липня відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу. За титул змагалися англійський "Челсі" та французький ПСЖ. В результаті "Челсі" розгромно переміг у Клубному чемпіонаті світу з футболу.

Матч проходив на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді, США.

Вас також можуть зацікавити новини: