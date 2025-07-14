Матч проходив на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" в Іст-Резерфорді, США.

13 липня відбувся фінал Клубного чемпіонату світу з футболу. За титул змагалися англійський "Челсі" та французький ПСЖ.

У першій половині зустрічі повністю домінували лондонці, залишаючи супернику мінімум шансів на відновлення інтриги у другому таймі. Перший гол на 22-й хвилині забив Коул Палмер, відкривши рахунок після вдалої комбінації. Вже за вісім хвилин він подвоїв перевагу своєї команди, оформивши дубль. Наприкінці першого тайму, на 43-й хвилині, Жоау Педро забив третій м’яч у ворота ПСЖ, реалізувавши точну передачу Палмера.

У другому таймі команди не змогли змінити рахунок - матч завершився перемогою "Челсі" з підсумковим результатом 3:0.

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Челсі: Санчес, Густо, Колвілл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Енцо Фернандес, Педру Нету, Коул Палмер, Жоао Педро.

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Маркіньос, Бералдо, Нуно Мендеш, Жоау Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс, Дуе, Кварацхелія, Дембеле.

Варто зазначити, що на фіналі Клубного чемпіонату світу був присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Клубний чемпіонат світу з футболу

На шляху до фіналу "Челсі" продемонстрував впевнену гру: в 1/8 фіналу лондонці здолали португальську "Бенфіку" з рахунком 4:1, потім у чвертьфіналі перемогли бразильський "Палмейрас" (2:1), а у півфіналі впоралися з іншим бразильським клубом - "Флуміненсе" (2:0).

У свою чергу, ПСЖ ще переконливіше пройшов стадію плей-оф: французи розгромили "Інтер Маямі" (4:0), далі впевнено обіграли мюнхенську "Баварію" (2:0), а в півфіналі не залишили шансів мадридському "Реалу" (4:0).

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