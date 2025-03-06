Клубний чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 13 липня у США за участю 32 команд.

Учасникам клубного чемпіонату світу з футболу 2025 року в якості призових виділять понад один мільярд доларів.

Таке рішення ухвалила Міжнародна федерація футболу (ФІФА), повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на джерела. Це найбільші призові в історії світового клубного футболу.

Видання також дізналося, що ФІФА та Асоціація європейських клубів ведуть переговори про запровадження "виплат солідарності" для європейських клубів, які не потрапили на турнір.

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Видання зазначило, що ФІФА розщедрилася не просто так. У грудні 2024 року федерація уклала ексклюзивний договір на трансляцію турніру рівно на цю саму суму із сервісом DAZN.

Турнір відбудеться з 14 червня до 13 липня у США за участю 32 команд, включно з 12 європейськими, до того ж кожна отримає частину грошової винагороди навіть на груповому етапі, а призові на стадії плей-оф буде підвищено.

Клубний чемпіонат світу з футболу

У 2025 році це змагання вперше пройде в новому форматі. Зокрема, у турнірі братимуть участь 32 клуби, і він проводитиметься кожні 4 роки, а не щорічно, як раніше.

Система проведення чемпіонату нагадує ту, що використовується на ЧС із футболу: учасників буде поділено на вісім груп (по чотири клуби в кожній); спочатку занесені в одну групу клуби грають між собою, а за результатами зустрічей перші два виходять у плей-оф.

Матч за третє місце не проводиться.

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