Мадридський "Реал" зумів домовитися з Карло Анчелотті про продовження угоди.

Керівництво мадридського "Реала" закрило питання з посадою головного тренера на майбутні два сезони.

"Королівський клуб" продовжив контракт з 64-річним італійським фахівцем Карло Анчелотті до 30 червня 2026 року, повідомляє офіційний сайт мадридців.

Раніше іспанські ЗМІ повідомляли, що керівництво мадридців готувалося закрити угоду в січні. Сам італієць залишається задоволений нинішнім становищем у клубі, ставленням керівництва та вболівальників до його роботи.

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Карло Анчелотті очолював мадридський "Реал" двічі. Сумарно він провів в "Королівському клубі" п'ять сезонів і виграв 10 титулів: дві Ліги чемпіонів УЄФА, два клубних чемпіонату світу, два Суперкубка УЄФА, одну Ла Лігу, два Кубка Іспанії і один Суперкубок Іспанії.

За свою тренерську кар'єру італійський фахівець також встиг попрацювати в "Пармі", "Ювентусі", "Мілані", "Челсі", ПСЖ, "Баварії", "Наполі" і "Евертоні".

Після 18-ти турів "Реал" лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, випереджаючи "Жирону" українців Артема Довбика і Віктора Циганкова за додатковими показниками.

У наступному турі Ла Ліги "вершкові" зіграють проти "Мальорки". Гра відбудеться 3 січня.

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