Андрій Лунін може стати одноклубником Михайла Мудрика в "Челсі".

Голкіпер "Реала" і збірної України Андрій Лунін цієї зими може перебратися в Англійську Прем'єр-лігу.

За інформацією видання Diario, мадридський гранд планує провести обмін воротарями з "Челсі".

Керівництво "Реала" зацікавлене в підписанні Роберта Санчеса і розраховує оформити трансфер вже цієї зими. У цю угоду "бланкос" мають намір включити українця Андрія Луніна, який отримає статус "першого" номера в "Челсі".

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Варто відзначити, що раніше "Реал" і "Челсі" вивчали варіант обміну Луніна на Кепу Аррісабалагу. Але тоді лондонський клуб відмовився від подібної угоди. Однак прогрес українського голкіпера в цьому сезоні змусив керівництво "синіх" змінити свою думку.

Нагадаємо, Андрій Лунін в поточному сезоні зіграв дев'ять матчів за "Реал", пропустивши шість голів. У чотирьох іграх українець залишав ворота "сухими". У Санчеса в "Челсі" 19 ігор (3 - на "нуль") і 26 пропущених м'ячів.

Мадридський "Реал" займає перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії. "Челсі" в АПЛ йде на 11-й позиції.

Додамо, що в лондонському клубі виступає український вінгер Михайло Мудрик. У поточному сезоні на рахунку українця 18 матчів, 3 голи і два асисти у складі "Челсі".

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