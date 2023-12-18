Андрій Лунін може перебратися в італійський чемпіонат.

Воротар мадридського "Реала" і національної збірної України Андрій Лунін може змінити клубну прописку.

Як повідомляє видання Okfichajes, український футболіст потрапив у сферу інтересів чинного чемпіона Італії "Наполі".

За інформацією джерела, контракт основного стража воріт неполітанського клубу Алекса Марета закінчується і сторони не мають наміру його продовжувати. З цієї причини "Наполі" почав пошуки нового основного голкіпера на наступний сезон і Андрій Лунін є одним з фаворитів.

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У поточному сезоні українець прекрасно проявив себе, замінивши у складі "Реала" травмованого Тібо Куртуа. Після повернення бельгійця Лунін знову стане "другим номером" у команді. Така роль не влаштовує українця і він хоче перейти в клуб, де буде регулярно отримувати ігровий час.

Додамо, що інтерес до українського голкіпера проявляють також "Селтік", "Бетіс" і кілька команд з АПЛ.

Портал Transfermarkt оцінює вартість Луніна в 5 мільйонів євро. Контракт українця з "Реалом" офіційно діє до кінця червня 2024 року.

У поточному сезоні Андрій Лунін зіграв 9 матчів у складі "Реала", чотири з них - "на нуль".

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