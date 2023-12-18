Мадридський "Реал" повернувся на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

У неділю, 17 грудня, відбувся поєдинок 17-го туру іспанської Ла Ліги, в якому "Реал" приймав "Вільярреал".

Зустріч команд проходила на знаменитому стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді і завершилася тріумфом "вершкових".

Господарі поля відкрили рахунок на 25-й хвилині - англійський півзахисник Джуд Беллінгем забив з передачі Луки Модріча. На 37-й хвилині "Реал" подвоїв свою перевагу - бразилець Родріго забив з передачі Лукаса.

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На початку другого тайму "Вільярреалу" вдалося відіграти один гол - на 54-й хвилині Хосе Луїс Моралес забив з передачі Рамона Терратса. Через десять хвилин підопічні Карло Анчелотті відзначилися знову - Браїм Діас забив ефектний гол, обігравши кількох гравців суперника. Крапку у грі поставив Лука Модріч. Хорватський півзахисник красивим ударом вразив ворота суперника на 68-й хвилині.

"Реал" - "Вільярреал" - 4:1

Голи: Беллінгем, 25, Родріго, 37, Браїм Діас, 64, Модріч, 68 - Моралес, 54

"Реал": Лунін, Васкес, Рюдігер, Алаба (Начо, 35), Менді (Фран Гарсія, 46), Вальверде, Кроос (Чуамені, 79), Модріч, Беллінгем (Себальос, 78), Браїм Діас (Хоселу, 84), Родріго

"Вільярреал": Йоргенсен, Альті, Альбіоль (Куенка, 46), Манді, Педраса, Ахомаш (Тригейрос, 74), Капу, Парехо, Баена (Терратс, 29), Жерар Морено (Серлот, 46), Моралес (Бреретон, 79)

Попередження: Беллінгем, 67, Чуамені, 84 - Альті, 67, Ахомаш, 74, Капу, 85

Огляд матчу:

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь поєдинок. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,0 бала.

Мадридський "Реал" набрав 42 очки і вийшов на перше місце в турнірній таблиці іспанської Ла Ліги. "Вільярреал" з 16 балами займає 14-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Алавеса", а "Вільярреал" зустрінеться з "Сельтою".

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