З Буффоном у цьому випадку практично неможливо посперечатися.

Джанлуїджі Буффон - легендарний футболіст, один із найвидатніших воротарів усіх часів. Провівши 17 років у "Ювентусі", він виграв 10 титулів Серії А, 5 Кубків Італії та 6 Суперкубків, а також став чемпіоном світу 2006 року. Відомий своїми неймовірними сейвами і блискавичною реакцією, Буффон був кошмаром для нападників.

Як людина, що знає про воротарське мистецтво майже все, Буффон назвав 5 найкращих голкіперів світу, пише GiveMeSport

Майк Меньян - Мілан

Майк Меньян у 2022 році був другим номером збірної Франції після Уго Льоріса, але тепер він основний голкіпер "триколірних". Хоча в нинішньому сезоні "Мілан" перебуває на 9 позиції в Серії А, Меньян залишається одним із найкращих у світі.

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Ян Облак - Атлетіко Мадрид

Один з найкращих воротарів світу з моменту свого переходу в "Атлетіко", Ян Облак був відзначений Буффоном ще у 2022 році і він, як і раніше, перебуває на найвищому рівні.

Найкращий у Ла Лізі за "сухими" матчами в цьому сезоні, він продовжує показувати феноменальну стабільність. Кумедно, але в 2017 році Облак міг стати заміною самому Буффону в "Ювентусі", але перехід так і не відбувся.

Мануель Нойєр - "Баварія"

Чемпіон світу 2014 року

Переможець Ліги чемпіонів 2013

Один із найвидатніших воротарів усіх часів. Мануель Нойєр домінує у футболі вже понад 10 років. Буффон у 2017 році відгукувався про нього так: "Фізично потужний і впевнений. Він надає команді спокою самою лише своєю аурою. Чудовий у грі ногами і робить неможливі сейви".

Ноєр перевернув уявлення про роль голкіпера завдяки своїй грі на виходах і контролю м'яча.

Джанлуїджі Доннарумма - ПСЖ

Основний воротар збірної Італії, якого називали "новим Буффоном", коли він у 16 років увірвався до складу "Мілана". Хоча він поки не досяг рівня Буффона, Доннарумма залишається елітним воротарем. У 2021 році він приніс Італії перемогу на Чемпіонаті Європи, відбивши вирішальні пенальті у фіналі проти Англії. Відрізняється феноменальною реакцією та вмінням брати 11-метрові.

Тібо Куртуа - Реал Мадрид

Багато хто досі вважає Куртуа найкращим голкіпером світу. У "Реалі" він продовжує вигравати трофеї та дивувати сейвами. Герой фіналу ЛЧ-2022 - у матчі проти "Ліверпуля" Тібо зробив 9 сейвів, принісши мадридцям 14-й Кубок чемпіонів.

Ідеальний сучасний воротар: високорослий, неймовірно гнучкий і холоднокровний у стресових ситуаціях.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у справі про смерть легендарного Дієго Марадони стався несподіваний поворот. Прямо в залі суду заарештували колишнього охоронця зіркового спортсмена Хуліо Сесара Корію. Прокурор звинуватив його у брехні під присягою.

Крім того, голкіпер, який грав із Роналду, розповів, яким насправді був футболіст поза грою. За словами голкіпера, Роналду "був золотим і з ним абсолютно все було гаразд".

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