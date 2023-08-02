Один з найвидатніших голкіперів в історії футболу вирішив повісити бутси на цвях в 45 років.

Легендарний воротар збірної Італії, туринського "Ювентуса" та "Парми" Джанлуїджі Буффон офіційно оголосив про завершення професійної футбольної кар’єри.

"Це все, народ! Ви дали мені все. Я дав вам усе. Ми зробили це разом", - написав легендарний голкіпер на своїй сторінці в Instagram.

Зазначається, що один з найвидатніших голкіперів в історії футболу вирішив повісити бутси на цвях в 45 років.

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Джанлуїджі Буффон - кар’єра футболіста

Джанлуїджі Буффон є багаторічним капітаном "Ювентуса" та національної збірної Італії. Він грав за "Парму" з 1994 року по 2001, а з 2001 по 2018 роки виступав за "Ювентус". Потім Буффон провів один сезон в ПСЖ і повернувся в туринський клуб. За "Ювентус" Буффон провів 683 матчі, з них 322 - на нуль.

Серед трофеїв Буффона - 10 перемог у чемпіонаті Італії, 5 Кубків Італії та 7 Суперкубків, один Кубок УЄФА, а також перемога в чемпіонаті Франції та Суперкубок Франції. У складі збірної Італії він провів 176 матчів, став чемпіоном світу і віце-чемпіоном Європи.

Буффон був визнаний найкращим воротарем 21 століття за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Джанлуїджі Буффон став голкіпером "Парми" влітку 2021 року, коли він оголосив про відхід з "Ювентуса".

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