Заарештовано колишнього охоронця зіркового футболіста.

У справі щодо смерті легендарного футболіста Дієго Марадони стався несподіваний поворот. Просто в залі суду було заарештовано колишнього охоронця зіркового спортсмена Хуліо Сесара Корію.

Видання The Sun повідомляє, що прокурор звинуватив його у брехні під присягою. Колишній охоронець Марадони, який був з ним в останні хвилини його життя, заявив, що не спілкувався з лікарем аргентинського футболіста – Леопольдо Лукке, Проте переписка у WhatsApp стала доказом зворотнього.

Крім того, Корія змінив свої свідчення щодо процесу реанімації Марадони. Цей факт викликав у суддів підозри. Після швидкої наради вони вирішили негайно арештувати чоловіка.

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Прокурор назвав останні дні легендарного Марадони "Домом жахів" – причиною стали неналежні умови догляду.

Фігурантами справи також є семеро медичних працівників. Їх звинувачують у вбивстві з можливим умислом. Примітно, що спочатку справа розглядалася як ненавмисне вбивство, проте була перекваліфікована на вбивство після того, як у викривальному звіті медичної комісії було зазначено, що команда Марадони діяла "неадекватно, недосконало і нерозважливо".

Смерть Марадони

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року від гострої серцево-дихальної кризи. Йому було 60 років.

Тоді в Аргентині, звідки родом легендарний спортсмен, оголосили жалобу.

Офіційно причиною смерті зірки називали порушення роботи серцево-судинної системи. Незадовго до цього він переніс операцію з видалення тромбу на головному мозку.

Слідство припускає, що футболіста занадто рано виписали з лікарні, а його медична команда не забезпечила йому достатнього догляду.

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