Завершилося розслідування у справі про смерть легенди світового футболу Дієго Марадони.

В Аргентині завершили розслідування обставин смерті легенди світового футболу Дієго Марадони.

За підсумками розслідування були визначені вісім підозрюваних. Йдеться про нейрохірурга Леонардо Луке, психіатра Агустіна Косачова, психолога Карлоса Діаса, медичного координатора Ненсі Форліні, медбратів Маріано Пероні і Рікардо Альмірона, медсестру Дахіану Мадрид і сімейного лікаря Педро Пабло Ді Спаньє.

Їх звинувачують у злочинній недбалості, яка призвела до смерті Марадони, повідомляє Reuters.

Марадона помер в 2020 році, офіційною причиною смерті було названо порушення роботи серцево-судинної системи. За три тижні до цього нейрохірург Леонардо Луке провів Марадоні операцію з видалення тромбу на головному мозку.

Медична комісія, призначена для розслідування смерті Марадони, дійшла висновку, що медична команда легенди футболу діяла "неналежним, неадекватним і безрозсудним чином". Слідство припускає, що пацієнта занадто рано виписали з лікарні, а його медична команда не забезпечила йому достатнього догляду, кинувши Марадону напризволяще.

У свою чергу, обвинувачені заперечують свою відповідальність за смерть Марадони. Суддя сказав, що адвокати деяких клопочуть про припинення справи.

Додамо, що злочин такого характеру в Аргентині зазвичай тягне за собою тюремне ув'язнення на термін від 8 до 25 років, згідно з кримінальним кодексом країни. При цьому до суду під вартою обвинувачених тримати не будуть.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року від гострої серцево-дихальної кризи. Йому було 60 років. В Аргентині було оголошено триденну загальнонаціональну жалобу через смерть легендарного футболіста.

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