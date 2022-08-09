Жозе Моурінью поділився емоціями від благодійного матчу з донецьким "Шахтарем".

У неділю, 7 серпня, в Римі на стадіоні "Стадіо Олімпіко" пройшов товариський матч, в якому римська "Рома" з розгромним рахунком обіграла донецький "Шахтар".

Головний тренер італійського клубу Жозе Моурінью поділився думками з приводу матчу з "гірниками" і висловив слова підтримки українцям, які страждають через військову агресію РФ.

"Що для мене означає проведення таких благодійних матчів? На це можна дивитися з двох сторін. Одна - футбольна, і для нас важливо грати з хорошою командою, командою, яка любить грати у футбол, любить будувати гру від задньої лінії, адже це створює складнощі що добре для нас перед початком сезону.

Також є інша сторона - людська. І, звичайно, я вважаю, що всі на цьому стадіоні стоять разом в питанні підтримки країни і її народу в такий складний період. Тому, на мій погляд, люди прийшли з двох причин: подивитися футбол і підтримати.

Як я відреагував на можливість зіграти з "Шахтарем" у благодійному матчі за мир в Україні? Знову ж таки я дивлюся з двох сторін. Я проводив матчі в Україні кілька разів, але жодного разу в Донецьку і жодного разу з "Шахтарем", що неймовірно, адже я брав участь у багатьох поєдинках європейського футболу. Було добре провести таку гру, навіть у такій ситуації, навіть після втрати важливих легіонерів, досвідчених гравців. Грати проти цієї молодої команди, команди, що демонструє хороший футбол, було дуже добре для нас.

І знову ж таки благодійність, якщо вам так зручніше. Мені більше подобається називати це людською стороною футболу. Футбол - сильна гра. Футбол може показати людські емоції. Але, звичайно, всі присутні на цьому стадіоні глибоко відчувають проблеми українського народу.

Я вважаю, що українці демонструють, наскільки є згуртованими, сміливими і дружніми. І тут нема чого додати.

Звичайно, ми всі знаємо, чого хочемо, а ми хочемо того ж, що всі. Хочемо щастя, миру. Ми бачили багатьох українських дітей, їх красиві обличчя, посмішки. Вони продовжують посміхатися. Сподіваємося, вони будуть посміхатися ще частіше", - наводить слова Моурінью YouTube-канал "Шахтаря".

Нагадаємо, гра "Рома" - "Шахтар" мала благодійну мету. Кошти від реалізації квитків з цього матчу були спрямовані на придбання всього необхідного для захисників України, українських громадян та дітей, які постраждали від війни.

Гра завершилася перемогою команди Жозе Моурінью з рахунком 5:0.

Додамо, що матч з "Ромою" став вже четвертою грою для нового тренера "Шахтаря" Ігоря Йовічевіча, який змінив на цій посаді Роберто Де Дзербі. На даний момент в активі "гірників" дві нічиїх - з нідерландськими "Фортуною"(3:3) і "Утрехтом" (2:2) і поразка від "Аякса" (1:3).

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