Жозе Моурінью став першим тренером в історії, який виграв всі три єврокубки.

У середу, 25 травня, у фінальному матчі Ліги конференцій зустрічалися "Рома" і "Феєнорд". Фінал проходив у Тирані (Албанія) на стадіоні "Арена Комбетаре", сильнішими виявилися італійці - фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 1:0.

Римляни вийшли вперед на 32-й хвилині - відзначився Ніколо Дзаньоло. Джанлука Манчіні праворуч навісив у центральну частину штрафного майданчика, Гернот Траунер не дострибнув до м'яча, а Дзаньоло технічно обробив його і м'яко відправив у ворота повз голкіпера Юстіна Бейло, який вибіг назустріч.

"Рома" - "Феєнорд" - 1:0

Гол: Дзаньоло (32)

"Рома": Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Мхітарян (Сержіо Олівейра, 17), Крістанте, Карсдорп (Шомуродов, 89), Дзаньоло (Спінаццола, 67), Залевскі (Верету, 67), Пеллегріні, Абрахам (Вінья, 89)

"Феєнорд": Бейло, Маласіа (Джаханбахш, 88), Сенезі, Траунер (Лінссен, 74), Гертрейда, Кекчю (Волемарк, 88), Еурсенс, Тіль (Тоорнстра, 59), Сіністерра, Дессерс, Нелсон (Педерсен, 74)

Попередження: Пеллегріні, Патрісіу – Траунер

Огляд матчу:

Відзначимо, що "Рома" стала першою командою, яка перемогла в Лізі конференцій, оскільки сезон-2021/2022 - перший розіграш турніру.

Переможець Ліги конференцій безпосередньо виходить в наступну стадію Ліги Європи, але підопічні Жозе Моурінью забезпечили собі вихід в ЛЄ за допомогою чемпіонату Італії. Команда португальця посіла шосте місце в італійській Серії А.

Досягнення Жозе Моурінью

Португальський фахівець Жозе Моурінью став першим тренером, який перемагав у всіх трьох нині існуючих єврокубках - в Лізі чемпіонів, Лізі Європи і Лізі конференцій.

Моурінью двічі перемагав у Лізі чемпіонів - " Порту "(сезон-2003/2004) і "Інтер" (сезон-2009/2010). Також у португальця одна перемога в Лізі Європи. Це сталося в період його роботи в "Манчестер Юнайтед" (сезон-2016/2017). Крім того, разом з "Порту" Моурінью в сезоні-2002/2003 вигравав Кубок УЄФА.

Примітно, що "Рома" стала першою за 12 років італійською командою, яка виграла єврокубок. Тоді, у сезоні-2009/2010, міланський "Інтер" переміг у Лізі чемпіонів. Відзначимо, що і з "Ромою", і з "Інтером" перемагав португальський фахівець Жозе Моурінью.

Ліга конференцій: підсумки турніру