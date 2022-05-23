У середу, 25 травня, відбудеться фінал Ліги конференцій сезону-2021/22. Боротьбу за трофей вестимуть італійська "Рома" і нідерландський "Феєнорд".
Прийме фінальний поєдинок стадіон "Націонал Арена" в столиці Албанії Тирані. Судити гру буде румунський рефері - Іштван Ковач.
Ліга конференцій - абсолютно новий єврокубковий турнір і в поєдинку 25 травня визначиться перший в історії переможець цього змагання.
"Рома" вже забезпечила собі участь у груповому етапі Ліги Європи, впевнено виступивши в національному чемпіонаті. За 38 турів "вовки" змогли заробити 63 очки, що і дозволило їм зайняти шосту сходинку в турнірній таблиці Серії А.
"Феєнорд" також провів хороший сезон на внутрішній арені. "Фейє" посів третє місце в Ередивізі і отримав путівку в кваліфікацію Ліги Європи, однак якщо в майбутньому фіналі роттердамський колектив виграє, то він гарантує собі участь в груповій стадії цього єврокубка. До поєдинку з римлянами "Феєнорд" підходить після нічиї з ПСВ (2:2), мінімальної перемоги над "Гоу Ехед Іглс" (1:0) і поразки від "Твенте" (0:2).
Фіналісти Ліги конференцій розпочали цей сезон під керівництвом нових тренерів - Жозе Моуріньо та Арне Слота.
Ці команди вже перетиналися один з одним в єврокубках. В 1/16 фіналу Ліги Європи-2014/2015 "Рома" перемогла із загальним рахунком 3:2 (на "Олімпіко" в Римі була зафіксована нічия - 1:1, а в Роттердамі "Рома" виграла - 2:1).
Рома - Феєнорд: де дивитися фінал Ліги конференцій
В Україні в прямому ефірі цю зустріч транслюватимуть відеосервіси MEGOGO і Volia TV.
Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Рома - Феєнорд: прогноз букмекерів на фінал Ліги конференцій
Фахівці букмекерських контор вважають, що більше шансів завоювати новий трофей у італійського клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога "Роми" - 2.40, нічия - 3.46, перемога "Феєнорда" - 3.20.
У фіналах мирного результату не буває. У разі нічиєї після закінчення основного часу, команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться в серії пенальті.
Нагадаємо, раніше відбувся фінал другого за престижністю єврокубка - Ліги Європи. Володарем трофею став німецький "Айнтрахт" - франкфуртці у серії пенальті здолали шотландський "Рейнджерс".
Рома - Феєнорд: перед матчем
- "Рома" посіла перше місце у своїй групі, де їм протистояли норвезький "Буде-Глімт", українська "Зоря" та болгарський ЦСКА Софія. На стадії 1/8 фіналу римляни вибили "Вітесс" (2:1 за сумою двох матчів), а у чвертьфіналі - "Буде-Глімт" (загальний рахунок - 5:2).
- В 1/2 фіналу турніру "Рома" пройшла "Лестер" - 1:1 в першому матчі і 1:0 - у другому.
- "Феєнорд" також став першим у своїй групі, де зіграв проти чеської "Славії", німецького "Уніону" та ізраїльського "Маккабі Хайфи". На стадії 1/8 фіналу команда знищила "Партизан" (8:3 за сумою двох матчів), а у чвертьфіналі вибили "Славію" (загальний рахунок - 6:4).
- У півфіналі турніру "Феєнорд" у важкій боротьбі здолав французький "Марсель". Нідерландський колектив виграв перший матч з рахунком 3:2, у другому вони зіграли внічию - 0:0.
- На шляху до фіналу "Рома" зазнала двох поразок (обидва рази - від "Буде-Глімт" в Норвегії), в той час як "Феєнорд" зі старту групового турніру не програв жодного матчу.
- "Рома" і "Феєнорд" - дві найрезультативніші команди нинішнього турніру (нідерландці в 12 матчах забили 28 м'ячів, італійці - 27).