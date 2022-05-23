"Рома" і "Феєнорд" визначать першого в історії переможця Ліги конференцій.

У середу, 25 травня, відбудеться фінал Ліги конференцій сезону-2021/22. Боротьбу за трофей вестимуть італійська "Рома" і нідерландський "Феєнорд".

Прийме фінальний поєдинок стадіон "Націонал Арена" в столиці Албанії Тирані. Судити гру буде румунський рефері - Іштван Ковач.

Ліга конференцій - абсолютно новий єврокубковий турнір і в поєдинку 25 травня визначиться перший в історії переможець цього змагання.

"Рома" вже забезпечила собі участь у груповому етапі Ліги Європи, впевнено виступивши в національному чемпіонаті. За 38 турів "вовки" змогли заробити 63 очки, що і дозволило їм зайняти шосту сходинку в турнірній таблиці Серії А.

"Феєнорд" також провів хороший сезон на внутрішній арені. "Фейє" посів третє місце в Ередивізі і отримав путівку в кваліфікацію Ліги Європи, однак якщо в майбутньому фіналі роттердамський колектив виграє, то він гарантує собі участь в груповій стадії цього єврокубка. До поєдинку з римлянами "Феєнорд" підходить після нічиї з ПСВ (2:2), мінімальної перемоги над "Гоу Ехед Іглс" (1:0) і поразки від "Твенте" (0:2).

Фіналісти Ліги конференцій розпочали цей сезон під керівництвом нових тренерів - Жозе Моуріньо та Арне Слота.

Ці команди вже перетиналися один з одним в єврокубках. В 1/16 фіналу Ліги Європи-2014/2015 "Рома" перемогла із загальним рахунком 3:2 (на "Олімпіко" в Римі була зафіксована нічия - 1:1, а в Роттердамі "Рома" виграла - 2:1).

Рома - Феєнорд: де дивитися фінал Ліги конференцій

В Україні в прямому ефірі цю зустріч транслюватимуть відеосервіси MEGOGO і Volia TV.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Рома - Феєнорд: прогноз букмекерів на фінал Ліги конференцій

Фахівці букмекерських контор вважають, що більше шансів завоювати новий трофей у італійського клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога "Роми" - 2.40, нічия - 3.46, перемога "Феєнорда" - 3.20.

У фіналах мирного результату не буває. У разі нічиєї після закінчення основного часу, команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться в серії пенальті.

Нагадаємо, раніше відбувся фінал другого за престижністю єврокубка - Ліги Європи. Володарем трофею став німецький "Айнтрахт" - франкфуртці у серії пенальті здолали шотландський "Рейнджерс".

Рома - Феєнорд: перед матчем