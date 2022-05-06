"Рейнджерс" сенсаційно розбив німецький "РБ Лейпциг" і зіграє у фіналі ЛЄ.

У четвер, 5 травня, відбулися півфінальні матчі-відповіді Ліги Європи та Ліги конференцій.

Ліга Європи

"Айнтрахт" на стадіоні "Дойче Банк Парк" у Франкфурті приймав лондонський "Вест Хем". Матч завершився перемогою господарів поля з мінімальною перевагою.

На 26-й хвилині єдиний гол забив колумбійський нападник франкфуртців Рафаель Борре після пасу Ансгара Кнауффа. За дев'ять хвилин до взяття воріт захисник "молотобійців" Аарон Крессуелл був видалений з поля.

"Айнтрахт" - "Вест Хем" - 1:0

Гол: Борре, 26

"Айнтрахт": Трапп, Хінтереггер (Туре, 8), Ндіка, Тута, Кнауфф, Костіч, Роде (Якіч, 76), Соу, Камада, Хеуге (Хрустіч, 82), Борре (Пасієнсія, 83)

"Вест Хем": Ареоля, Цоуфал (Ярмоленко, 87), Доусон, Зума, Крессуелл, Лансіні (Джонсон, 22), Соучек, Райс, Форнальс (Бенрахма, 74), Антоніо, Боуен

Попередження: Ндіка (43), Райс (45), Роде (66), Антоніо (76), Чендлер (78), Бенрахма( 81), Кнауфф (81), Трапп (90)

Видалення: Крессуелл (19)

Огляд матчу:

Завдяки цій перемозі "Айнтрахт" вийшов у фінал Ліги Європи. Перший матч між "Айнтрахтом" і "Вест Хемом" завершився з рахунком 2:1 на користь німецької команди.

В іншому півфіналі ЛЄ на стадіоні "Айброкс" в Глазго "Рейнджерс" приймав "РБ Лейпциг". Господарі сенсаційно здобули перемогу з рахунком 3:1.

Рахунок був відкритий у першому таймі. На 19-й хвилині відзначився захисник Джеймс Таверньє, йому асистував Райан Кент. На 24-й хвилині перевагу шотландців подвоїв півзахисник Глен Камара. На 71-й хвилині перевагу "Рейнджерс" скоротив півзахисник "биків" Крістофер Нкунку, гольовий пас віддав Анхеліньо. На 81-й хвилині взяттям воріт відзначився півзахисник шотландців Джон Ландстрем.

"Рейнджерс" - "РБ Лейпциг" - 3:1

Голи: Таверньєр, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 - Нкунку, 71

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньєр, Голдсон, Ландстрем, Бассі, Барішіч, Райт (Арфілд, 59), Джек (Балогун, 59), Камара, Арібо (Сакала, 45), Кент

"РБ Лейпциг": Гулачі, Хенріхс, Орбан, Клостерманн, Гвардіол, Анхеліньо (Хальстенберг, 81), Кампль, Лаймер, Нкунку, Ольмо (Собослаі, 62), Поульсен (Андре Сілва, 81)

Попередження: Бассі (26), Голдсон (31), Барішіч (43), Кампль (52)

Огляд матчу:

Перший матч між "Рейнджерс" і "РБ Лейпциг"завершився з рахунком 1:0 на користь німецької команди, тому за сумою двох матчів у фінал Ліги Європи вийшов "Рейнджерс".

Таким чином, у фінальному матчі зустрінуться "Айнтрахт" і "Рейнджерс". Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в Севільї на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан".

Ліга конференцій

На стадіоні "Олімпіко" в Римі у півфінальному матчі Ліги конференцій італійська "Рома" приймала англійський "Лестер Сіті". Господарі здобули перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий у першому таймі. На 11-й хвилині відзначився нападник римлян Теммі Абрахам, йому асистував Лоренцо Пеллегріні.

"Рома" - "Лестер" - 1:0

Гол: Абрахам, 11

"Ром": Патрісіу, Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс, Карсдорп, Крістанте, Олівейра, Залевскі (Вінья, 84), Дзаньоло (Верету, 79), Лоренцо Пеллегріні, Абрахам (Шомуродов, 89)

"Лестер": Шмайхель, Перейра (Кастань, 69), Еванс, Фофана, Джастін, Тілеманс, Меддісон, Дьюсбері-Холл (А. Перес, 77), Лукман (Амарті, 46), Варді, Барнс (Іхеаначо, 46)

Попередження: Манчіні, 41, Карсдорп, 87 - Фофана, 68

Огляд матчу:

У першому півфінальному матчі команди зіграли внічию, рахунок - 1:1. За сумою двох матчів "Рома" вийшла у фінал турніру.

В іншому півфіналі ЛК зустрілися французький "Марсель" і нідерландський "Фейєноорд". Гра пройшла на стадіоні "Велодром".

Переможця команди не визначили - 0:0. У складі нідерландців жовту картку отримали Гус Тіль, Маркос Сенесі і Тірелл Маласіа, а у французів "гірчичники" отримали Амін Аріт і Бубакар Камара.

"Марсель" - "Фейєноорд" - 0:0

"Марсель": Манданда, Луан Перес, Камара, Саліба, Ронжьє, Жерсон, Харіт (Ундер, 80), Гендузі, Гуйе (Лірола, 46), Пайєт (Мілік, 33), Дьєнг (Бакамбу, 62)

"Фейєноорд": Марціано, Гертрюйда, Траунер, Сенесі, Маласіа, Еурснес, Тіл (Хендрікс, 81), Кекчю, Дессерс, Нелсон (Джаханбахш, 88), Сіністерра (Лінссен, 74)

Попередження: Тіль, Сенесі, Маласія - Харіт, Камара, Гендузі, Ундер

Огляд матчу:

Перший матч між "Марселем" і "Фейєноордом" завершився з рахунком 3:2 на користь нідерландської команди, що дозволило нідерландцям вийти у фінал турніру.

Таким чином, у фіналі цього турніру зіграють італійська "Рома" і нідерландський "Фейєноорд". Фінал Ліги конференцій пройде 25 травня в Тирані (Албанія) на стадіоні "Арена Комбетаре".