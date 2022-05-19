У фінальній битві за трофей Ліги Європи сильнішим виявився колектив з Німеччини.

У середу, 18 травня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в Севільї (Іспанія) був зіграний фінальний поєдинок Ліги Європи сезону 2021/2022.

Перший тайм команди зіграли без забитих голів. "Айнтрахт" мав перевагу в першій половині гри, створивши кілька хороших моментів біля воріт шотландського колективу, проте реалізувати їх не вдалося.

У другій половині гри "Рейнджерс" став грати трохи активніше в атаці, в порівнянні з першим таймом і це досить швидко принесло свої плоди. На 58-й хвилині зустрічі захисник німецького клубу Тута грубо помилився і скинув м'яч головою на хід гравцеві шотландців Джо Арібо, який скористався подарунком і вивів свою команду вперед.

Після пропущеного голу "Айнтрахт" став ще більше тиснути на суперника. І на 69-й хвилині зустрічі це дало плоди. Філіп Костіч прострілив з флангу в штрафну і Рафаель Борре, випередивши захисників, відправив м'яч у ворота Макгрегора.

В основний час, як і в додатковий, команди не забивали більше голів і переможця фіналу визначали в серії пенальті. Більш точними в ударах з "точки" виявилися футболісти "Айнтрахта", які і стали володарями трофею Ліги Європи сезону 2021/2022.

"Айнтрахт" - "Рейнджерс" - 1:1 (5:4 пен.)

Голи: Борре, 69 - Арібо, 58

"Айнтрахт": Трапп, Тута (Хасебе, 59), Туре, Н'діка (Ленц, 100), Соу (Хрустіч, 106), Роде (Якіч, 90), Кнауфф, Костіч, Ліндстрем (Хауге, 70), Камада, Борре

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньє, Голдсон, Бассі, Барішіч (Руф, 117), Лундстрем, Джек (Девіс, 74), Кент, Камара (Арфілд, 91), Райт (Сакала, 74 (Ремсі, 117)), Арібо (Сендс, 101)

Попередження: Арібо, Райт

Відео голів:

Серія пенальті:

Відзначимо, що воротар "Рейнджерс" Аллан Макгрегор встановив новий рекорд Ліги Європи. У віці 40 років і 107 днів він став найстаршим футболістом, який зіграв у фіналі Ліги Європи.

Більш того, Макгрегор - лише третій футболіст у віці 40 або більше років, кому вдалося зіграти у фіналі єврокубка. Раніше таке вдавалося лише Діно Дзоффу (41 рік і 86 днів у фіналі Кубка європейських чемпіонів в 1983 році) і Едвіну ван дер Сару (40 років і 211 днів у фіналі Ліги чемпіонів в 2011 році). Про це повідомляє Opta.

Айнтрахт - Рейнджерс: після матчу