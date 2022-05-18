Фінальний поєдинок Ліги Європи прийме стадіон "Рамон Санчес Пісхуан".

У середу, 18 травня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в Севільї (Іспанія) відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зустрінуться німецький "Айнтрахт" і шотландський "Рейнджерс".

Гру обслужить словенська бригада арбітрів, яку очолить Славко Вінчіч. Допомагати йому будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч. Резервний рефері-Срджан Йовановіч (Сербія).

"Айнтрахт" на стадії плей-офф Ліги Європи обіграв іспанські "Бетіс" і "Барселону", а в півфіналі - англійський "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка.

"Рейнджерс" у свою чергу взяв гору над німецькою "Боруссією" (Дортмунд), сербською "Црвеною звєздою", португальською "Брагою" і в 1/2 фіналу - німецьким РБ "Лейпциг".

Айнтрахт - Рейнджерс: де дивитися фінал Ліги Європи

Подивитися фінал Ліги Європи в Україні всі бажаючі зможуть в прямому ефірі на відеосервісах MEGOGO і Volia TV. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Айнтрахт - Рейнджерс: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи

Фахівці букмекерських контор віддають належне обом суперникам. Більше шансів завоювати престижний трофей у німецького клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога "Айнтрахта" - 2.35, нічия - 3.35, перемога "Рейнджерс" - 3.25.

У фіналах мирного результату не буває. У разі нічиєї після закінчення основного часу, команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться в серії пенальті.

Перемога "Айнтрахта" в серії пенальті оцінюється коєффіцієнтом 11.00. Такий же коефіцієнт на перемогу "Рейнджерс" після серії пенальті.

Айнтрахт - Рейнджерс: перед матчем

На даний момент у обох клубів по одному європейському трофею - "Айнтрахт" виграв Кубок УЄФА в 1980 році, а "Рейнджерс" в 1972 році завоював Кубок Кубків.

"Рейнджерс" грає вдруге у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи. У 2008 році шотландський колектив поступився у фіналі "Зеніту" 0:2.

"Айнтрахт" не програв жодного матчу в нинішньому сезоні Ліги Європи.

"Рейнджерс" за межами свого стадіону зумів виграти тільки одну гру в цьому розіграші ЛЄ.

Вінгер "Рейнджерс" Джеймс Таверньє - найкращий бомбардир цього сезону Ліги Європи. На рахунку англійця 7 забитих голів.

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