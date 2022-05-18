У середу, 18 травня, на стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" в Севільї (Іспанія) відбудеться фінальний матч Ліги Європи УЄФА, в якому зустрінуться німецький "Айнтрахт" і шотландський "Рейнджерс".
Гру обслужить словенська бригада арбітрів, яку очолить Славко Вінчіч. Допомагати йому будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч. Резервний рефері-Срджан Йовановіч (Сербія).
"Айнтрахт" на стадії плей-офф Ліги Європи обіграв іспанські "Бетіс" і "Барселону", а в півфіналі - англійський "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленка.
"Рейнджерс" у свою чергу взяв гору над німецькою "Боруссією" (Дортмунд), сербською "Црвеною звєздою", португальською "Брагою" і в 1/2 фіналу - німецьким РБ "Лейпциг".
Айнтрахт - Рейнджерс: де дивитися фінал Ліги Європи
Подивитися фінал Ліги Європи в Україні всі бажаючі зможуть в прямому ефірі на відеосервісах MEGOGO і Volia TV. Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Айнтрахт - Рейнджерс: прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи
Фахівці букмекерських контор віддають належне обом суперникам. Більше шансів завоювати престижний трофей у німецького клубу. Ось які котирування на майбутній матч: перемога "Айнтрахта" - 2.35, нічия - 3.35, перемога "Рейнджерс" - 3.25.
У фіналах мирного результату не буває. У разі нічиєї після закінчення основного часу, команди зіграють ще два тайми по 15 хвилин. Якщо рахунок залишиться нічийним, доля матчу вирішиться в серії пенальті.
Перемога "Айнтрахта" в серії пенальті оцінюється коєффіцієнтом 11.00. Такий же коефіцієнт на перемогу "Рейнджерс" після серії пенальті.
Айнтрахт - Рейнджерс: перед матчем
- На даний момент у обох клубів по одному європейському трофею - "Айнтрахт" виграв Кубок УЄФА в 1980 році, а "Рейнджерс" в 1972 році завоював Кубок Кубків.
- "Рейнджерс" грає вдруге у фіналі Кубка УЄФА/Ліги Європи. У 2008 році шотландський колектив поступився у фіналі "Зеніту" 0:2.
- "Айнтрахт" не програв жодного матчу в нинішньому сезоні Ліги Європи.
- "Рейнджерс" за межами свого стадіону зумів виграти тільки одну гру в цьому розіграші ЛЄ.
- Вінгер "Рейнджерс" Джеймс Таверньє - найкращий бомбардир цього сезону Ліги Європи. На рахунку англійця 7 забитих голів.