Фіналісти Ліги Європи визначаться 5 травня.

У четвер, 28 квітня, відбулися перші півфінальні матчі Ліги Європи.

Лондонський "Вест Хем" приймав на своєму полі "Айнтрахт". Гра завершилася перемогою гостей з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі вже на першій хвилині відкрив Ансгар Кнауфф після пасу Рафаеля Борре. Через 20 хвилин ямаєць Майкл Антоніо відновив рівність на табло після передачі Курта Зума. Однак у другому таймі Даіті Камада з передачі Джібріля Соу вивів гостей вперед - 2:1.

"Вест Хем" - "Айнтрахт" - 1:2

Голи: Антоніо, 20 - Кнауфф, 1, Камада, 54

"Вест Хем": Ареола, Джонсон, Доусон, Зума, Крессуелл, Соучек, Райс, Форнальс, Боуен, Антоніо, Лансіні (Бенрахма, 66)

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Хінтереггер, Туре, Кнауфф, Соу, Роде, Костіч, Ліннстрем, Камада, Борре (Аче, 90+3)

Попередження: Соу, Хінтерггер

Огляд матчу:

Нагадаємо, у чвертьфіналі "Айнтрахт" за сумою двох матчів виявився сильнішим за "Барселону", а "Вест Хем" розгромив "Ліон". До цього підопічні Девіда Мойеса вибили з розіграшу Ліги Європи "Севілью" із загальним рахунком 2:1 за підсумками двоматчевого протистояння.

В іншому півфінальному матчі Ліги Європи на стадіоні "Ред Булл-Арена - Центральштадіон" в Лейпцигу "РБ Лейпциг" приймав "Рейнджерс". Господарі здобули перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гол був забитий в кінцівці зустрічі. На 85-й хвилині відзначився захисник Анхеліньо.

"РБ Лейпциг" - "Рейнджерс" - 1:0

Гол: Анхеліньо, 85

"РБ Лейпциг": Гулачі, Хенріхс, Хальстенберг, Клостерманн, Гвардіол, Анхеліньо, Лаймер, Ольмо (Форсберг, 71), Адамс, Нкунку, Собослаі (Андре Сілва, 71)

"Рейнджерс": Макгрегор, Таверньє, Голдсон, Бассі, Барішіч, Сендс, Арфілд, Джек, Камара, Арібо, Райт (Сакала, 69), Кент

Огляд матчу:

Нагадаємо, у чвертьфіналі турніру "РБ Лейпциг" обіграв італійську "Аталанту" (1:1, 2:0), а "Рейнджерс" перемогли португальську "Брагу" (0:1, 3:1). Матч-відповідь між "Рейнджерс" і "РБ Лейпциг" відбудеться 5 травня на стадіоні "Айброкс" в Глазго.

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