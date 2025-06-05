В італійського фахівця буде шикарна зарплата і бонуси за досягнення.

Італійський футбольний тренер Сімоне Індзагі, який 4 роки очолював міланський "Інтернаціонале", тепер підписав контракт з аравійським "Аль-Хіляль".

Фахівець пішов з посади головного тренера "нерадзуррі" після розгрому у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ. Нагадаємо, матч закінчився з рахунком 0:5 на користь французької команди.

Після завершення футбольного сезону сам Індзагі та керівництво "Інтера" ухвалили рішення розлучитися.

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Однак безробітним фахівець був лише день. Як ідеться на сайті футбольного клубу "Аль-Хіляль", керівництво запропонувало Індзагі контракт на два роки та фантастичні фінансові умови.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата становитиме 25 млн євро на рік, а за повний термін контракту - 50 млн євро, а на додачу ще бонуси за спортивні досягнення.

На посаді головного тренера клубу, який є найтитулованішим у Саудівській Аравії, Сімоне Індзагі змінив португальця Жорже Жезуша.

Сімоне Індзагі в "Інтері"

Під керівництвом Індзагі "Інтернаціонале" виграв 6 трофеїв, зокрема Серію А, двічі Кубок Італії і тричі Суперкубок.

Також команда Індзагі двічі виходила у фінал Ліги чемпіонів: у 2023 році програла "Манчестер Сіті" і свіжий розгром від ПСЖ.

Останній сезон Індзагі в "Інтері" був не зовсім успішним - команда фінішувала другою в Серії А і програла в Кубку Італії.

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У ніч на 5 червня в напруженому матчі визначився перший півфіналіст Ліги націй. На Альянц-Арені відбувся матч півфіналу Ліги Націй УЄФА, в якому збірна Німеччини зіграла проти збірної Португалії. Здобувши вольову перемогу з рахунком 2:1, у фінал пробилися португальці.

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