Італійський футбольний тренер Сімоне Індзагі, який 4 роки очолював міланський "Інтернаціонале", тепер підписав контракт з аравійським "Аль-Хіляль".
Фахівець пішов з посади головного тренера "нерадзуррі" після розгрому у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ. Нагадаємо, матч закінчився з рахунком 0:5 на користь французької команди.
Після завершення футбольного сезону сам Індзагі та керівництво "Інтера" ухвалили рішення розлучитися.
Однак безробітним фахівець був лише день. Як ідеться на сайті футбольного клубу "Аль-Хіляль", керівництво запропонувало Індзагі контракт на два роки та фантастичні фінансові умови.
За даними інсайдера Фабріціо Романо, його зарплата становитиме 25 млн євро на рік, а за повний термін контракту - 50 млн євро, а на додачу ще бонуси за спортивні досягнення.
На посаді головного тренера клубу, який є найтитулованішим у Саудівській Аравії, Сімоне Індзагі змінив португальця Жорже Жезуша.
Сімоне Індзагі в "Інтері"
Під керівництвом Індзагі "Інтернаціонале" виграв 6 трофеїв, зокрема Серію А, двічі Кубок Італії і тричі Суперкубок.
Також команда Індзагі двічі виходила у фінал Ліги чемпіонів: у 2023 році програла "Манчестер Сіті" і свіжий розгром від ПСЖ.
Останній сезон Індзагі в "Інтері" був не зовсім успішним - команда фінішувала другою в Серії А і програла в Кубку Італії.
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