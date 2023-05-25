Міланський "Інтер" виграв Кубок Італії в дев'ятий раз у своїй історії.

У середу, 25 травня, відбувся фінал Кубок Італії з футболу. У вирішальній битві за трофей зустрілися "Фіорентина" і міланський "Інтер".

Гра проходила на стадіоні "Олімпіко" в Римі і закінчилася перемогою "Інтера" з рахунком 2:1.

Футболістам "Фіорентини" вдалося забити швидкий гол - на третій хвилині зустрічі відзначився форвард "фіалок" Ніколас Гонсалес.

Пропущений гол не збентежив підопічних Сімоне Індзагі. На 29-й хвилині Лаутаро Мартінес забив після передачі Марсело Брозовича і зрівняв рахунок у грі. На 37-й хвилині зустрічі аргентинський форвард оформив дубль і вивів "Інтер" вперед.

У другому таймі гравці "Інтера" захистили здобуту перевагу і завоювали трофей.

"Фіорентина" - "Інтер" - 1:2

Голи: Гонсалес, 3 - Мартінес, 29, 37

"Фіорентина": Терраччіано, Додо (Терзич, 82), Кварта (Раньєрі, 70), Міленкович, Бірагі, Кастровіллі (Мандрагора, 60), Амрабат (Йович, 70), Бонавентура, Гонсалес, Кабрал, Іконе (Соттіл, 60)

"Інтер": Ханданович, Дарміан, Ачербі, Бастоні (Де Врей, 58), Думфріз, Барелла, Брозович, Чалханоглу (Гальярдіні, 84), Дімарко (Гозенс, 68), Джеко (Лукаку, 58), Лаутаро Мартінес (Корреа, 84)

Попередження: Кварта, 54, Гонсалес, 90 - Бастоні, 53

Огляд матчу:

Відзначимо, що міланський "Інтер" стає переможцем Кубка Італії з футболу в другому сезоні поспіль. У фіналі минулого розіграшу турніру "нерадзуррі" перемогли туринський" Ювентус " (4:2). Всього у своїй історії "Інтер" вигравав Кубок Італії 9 разів.

Найтитулованішим клубом Кубка Італії є туринський "Ювентус", який вигравав цей трофей 14 разів.

Додамо, що міланський "Інтер" в цьому сезоні може завоювати ще один трофей: 10 червня підопічні Сімоне Індзагі зіграють у фіналі Ліги чемпіонів проти англійського "Манчестер Сіті".

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