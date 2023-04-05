Міланський клуб врятував від поразки гол Ромелу Лукаку в компенсований час.

У вівторок, 4 квітня, відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Кубка Італії з футболу між міланським "Інтером" і "Ювентусом".

Матч проходив на стадіоні "Альянц" в Турині і завершився з рахунком 1:1.

Всі важливі події в цьому поєдинку трапилися в кінцівці гри, а точніше - в останні 20 хвилин.

Відео дня

Футболісти "Ювентуса" відкрили рахунок у грі на 83-й хвилині - гол забив Хуан Куадрадо.

"Інтеру" вдалося врятуватися від поразки перед самим свистком про закінчення матчу. На 90+5-й хвилині арбітр призначив пенальті, який реалізував бельгійський форвард Ромелу Лукаку.

В самому кінці гри команди влаштували бійку, в результаті якої суддя вилучив відразу трьох футболістів.

"Ювентус" - "Інтер" - 1:1

Голи: Куадрадо, 83 - Лукаку, 90+5

"Ювентус": Перін, Гатті, Бремер, Данілу, Куадрадо, Фаджолі (Міретті, 65), Локателлі, Рабьо, Костич, Ді Марія (К'єза, 65), Влахович (Мілік, 74)

"Інтер": Ханданович, Д'амброзіо (Думфріс, 81), Ачербі, Бастоні, Дарміан, Барелла, Брозович (Асллані, 81), Мхітарян, Дімарко (Госенс, 69), Мартінес (Корреа, 86), Джеко (Лукаку, 69)

Попередження: Міретті, Куадрадо - Брозович, Лукаку

Вилучення: Лукаку (друга жовта), Куадрадо, Ханданович (обидва - неспортивна поведінка)

Огляд матчу:

Матч-відповідь 1/2 фіналу Кубку Італії між "Інтером" і "Ювентусом" відбудеться 26 квітня на полі міланського клубу.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Італії з футболу є "Інтер". У фінальному поєдинку минулого сезону міланський клуб виграв саме у "Ювентуса".

Вас також можуть зацікавити новини: