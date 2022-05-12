"Ювентус" вперше з 2011 року закінчить сезон без трофеїв.

У середу, 11 травня, відбувся фінал Кубка Італії між "Ювентусом" і "Інтером". Команди грали на стадіоні "Олімпіко" в Римі. Перемогу в цій битві здобули футболісти міланського колективу.

Рахунок у грі вже через 7 хвилин після стартового свистка відкрив Ніколо Барелла після передачі Марсело Брозовича. На 50-й хвилині Алекс Сандро зрівняв рахунок, а через 3 хвилини Душан Влахович вивів "стару синьйору" вперед - 2:1.

Після цього міланці повернулися в гру. Відновив рівність на табло Хакан Чалханоглу, реалізувавши пенальті на 80-й хвилині. Завдяки цьому голу гра перейшла в додатковий час. Іван Перішич у першому овертаймі вивів команду Сімоне Індзагі вперед. На 102-й хвилині Перішич оформив дубль, встановивши підсумковий рахунок у матчі. Асистував хорватському хавбеку Федеріко Дімарко.

На 104-й хвилині тренер "Ювентуса" Аллегрі покинув межі технічної зони і вступив у перепалку з тренерським штабом "Інтера". Головний арбітр гри показав наставнику "старої синьйори" червону картку.

"Ювентус" - "Інтер" - 2:4

Голи: Алекс Сандро, 50, Влахович, 52 - Барелла, 7, Чалханоглу, 80 (пен.), Перішич, 98 (пен.), 102

"Ювентус": Перін, Даніло (Мората, 41), К'єлліні, Де Лігт, Алекс Сандро, Куадрадо, Закарія (Локателлі, 67), Рабьо, Бернардескі (Бонуччі, 67), Влахович, Дібала (Кен, 99)

"Інтер": Хандановіч, Шкріньяр, Де Врей, Д'амброзіо (Дімарко, 64 (Бастоні, 116)), Дарміан (Думфріс, 64), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Відаль, 90+1), Перішич, Джеко (Корреа, 63), Мартінес (Санчес, 90 + 1)

Попередження: Локателлі - Брозович, Відаль

Видалення: Алегрі

Огляд матчу:

Після гри головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі пояснив, чому його видалили.

"Хтось з "Інтера" пройшов повз і штовхнув мене. Я розлютився через це. Вважаю, що суддя абсолютно правильно видалив мене", - наводить слова Аллегрі Football Italia.

Варто відзначити, що для "Ювентуса" цей сезон є абсолютно провальним. Раніше туринці вилетіли з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, програвши за підсумками двох матчів іспанському "Вільярреалу" (1:1, 0:3). "Ювентус "зазнав поразки в матчі за Суперкубок Італії, поступившись "Інтеру" (1:2), а також туринці втратили шанси на скудетто. Після 36 матчів "Ювентус" займає 4-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 69 очок. На 1-й позиції знаходиться "Мілан". В активі "россонері" 80 балів.

Таким чином, команда Массіміліано Аллегрі більше не претендує на жодну нагороду в поточному сезоні. "Ювентус" залишиться без трофеїв вперше з сезону-2010/2011.

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