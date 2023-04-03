Перший матч 1/2 фіналу Кубка Італії пройде в Турині.

У вівторок, 4 квітня, відбудеться перший поєдинок півфіналу Кубка Італії з футболу між міланським "Інтером" і "Ювентусом".

Гра пройде на стадіоні "Альянц" в Турині.

На шляху до півфіналу Кубка Італії "Ювентус" здолав двох суперників: в 1/8 фіналу "Монцу" (2:1), в 1/4 фіналу "Лаціо" (1:0).

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У чемпіонаті Італії справи у "старої синьйори" йдуть не дуже добре після того, як з команди зняли 15 очок. "Ювентус" займає 7-у позицію в турнірній таблиці з 44 балами в активі. Від зони Ліги чемпіонів "Юве" відстає на шість очок.

До матчу проти "Інтера" туринський клуб підходить в хорошій формі. "Юве" здобув п'ять поспіль перемог у всіх турнірах. Команда Аллегрі перемогла "Верону" (1:0), "Інтер" (1:0), "Сампдорію" (4:2) і двічі "Фрайбург" (1:0 і 2:0).

"Інтер" на шляху до півфіналу Кубка Італії здолав "Парму" (2:1) в 1/8 фіналу і "Аталанту" (1:0) у чвертьфіналі.

У чемпіонаті Італії міланський клуб продовжує боротися за місце в Лізі чемпіонів. "Інтер" займає четверте місце в турнірній таблиці з 50 балами в активі.

До гри проти "Ювентуса" міланський клуб підходить не в найоптимальнішій формі. "Інтер" зумів здобути лише одну перемогу в останніх п'яти іграх. "Змії" програли "Фіорентині" (0:1), "Ювентусу" (0:1), розписали мирову з "Порту" (0:0), поступилися "Спеції" і виграли у "Лечче" (2:0).

Ювентус - Інтер: прогноз

Фаворитом поєдинку, на думку букмекерів, з невеликою перевагою є "Ювентус".

Зробити ставку на перемогу туринців можна з коефіцієнтом 2,44. На тріумф "Інтера", в свою чергу, коефіцієнт 3,20. Аналогічний коефіцієнт і на нічию - 3,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу "Ювентуса" з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,50.

Гол "Ювентуса" в матчі з "Інтером" оцінюється коефіцієнтом 1,37, а на гол міланського клубу приймають ставки з коефіцієнтом - 1,49.

На прохід туринців у фінал Кубка Італії можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,27, а на прохід "Інтера" - 1,68.

Ювентус - Інтер: трансляція

На території України поєдинок 1/2 фіналу Кубка Італії з футболу між "Інтером" і "Ювентусом" в прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO.

Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Матч-відповідь "Ювентуса" проти "Інтера" відбудеться 26 квітня.

Нагадаємо, чинним переможцем Кубка Італії з футболу є "Інтер". У фінальному поєдинку минулого сезону міланський клуб виграв у "Ювентуса".

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