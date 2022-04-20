"Інтер" став переможцем міланського дербі і зіграє у фіналі кубка країни.

У вівторок, 19 квітня, відбувся матч-відповідь півфіналу Кубка Італії, в якому "Інтер" приймав "Мілан" після нульової нічиї в першій зустрічі.

Поєдинок у відповідь команд виявився результативнішим.

На четвертій хвилині зустрічі рахунок відкрив нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес, який забив після передачі захисника Маттео Дарміана. На 40-й хвилині Мартінес оформив дубль. Результативну передачу віддав півзахисник "Інтера" Хоакін Корреа. На 82-й хвилині захисник "Інтера" Робін Госенс встановив підсумковий рахунок зустрічі.

"Інтер" - "Мілан" - 3:0

Голи: Мартінес, 4, 40, Госенс, 82

"Інтер": Ханданович, Шкріньяр, Де Фрай, А. Бастоні (Д'амброзіо, 79), Дарміан, Брозович, Барелла, Чалханоглу (Відаль, 73), Перішіч (Госенс, 79), Корреа (Санчес, 70), Лаутаро Мартінес (Джеко, 70)

"Мілан": Маньян, Калабрія (Габбія, 73), Калулу, Томорі, Ернандес, Беннасер (Круніч, 73), Тоналі (Діас, 46), Салемакерс (Мессіас, 46), Кессі, Леау (Лазетіч, 86), Жиру

Попередження: Шкріньяр, 50 - Ернандес, 35, Томорі, 90

Огляд матчу:

У фіналі Кубка Італії інтер зустрінеться з переможцем іншого півфінального протистояння між "Ювентусом" і "Фіорентиною".

Додамо, що "Інтер" зіграє у фіналі Кубка Італії вперше за 11 років. Востаннє "Інтер" грав у фіналі кубка країни в 2011 році. Тоді "нерадзуррі" стали переможцем турніру. У фіналі "Інтер" переграв "Палермо" з рахунком 3:1.

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