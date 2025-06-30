За сприяння Роналду фахівець покине команду.

Найтитулованіший футбольний клуб Саудівської Аравії "Аль-Наср" продожив контракту з португальським нападником Кріштіану Роналду.

Нова угода з футболістом розрахована на два сезони, пише Sport.uа. Але, за даними ЗМІ, перед тим, як продовжити контракт з клубом, Роналду виставив умову. На його думку, мають бути великі зміни для досягнення результатів і трофеїв.

Роналду був не у захваті від роботи легендарного гравця "Реала" Фернандо Єрро, який обіймав посаду спортивного директора. І на вимогу Роналду іспанець вже незабаром буде звільнений.

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Єрро призначили спортивним директором клубу рік тому.

Інші новини про Роналду

Раніше Кріштіану Роналду відреагував на дебют сина за збірну Португалії з футболу. 14-річний гравець дебютував з лави запасних за збірну країни до 15 років. Роналду написав: "Вітаю з дебютом від @selecaoportugal, синку. Дуже пишаюся тобою!".

В кінці травня стало відомо, що Роналду став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії. Португальський футболіст знову зміг обійти всіх, хоча його клуб посів третє місце в турнірній таблиці, набравши 70 очок.

А голкіпер Бен Фостер, який грав із Роналду, розповів, яким насправді був футболіст. "Він був просто одним із хлопців, але він був трудягою, і він дуже рідко сидів, балакав або добре проводив час", - розповів Фостер.

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