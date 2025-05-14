14-річний гравець дебютував з лави запасних за збірну країни до 15 років.

У Кріштіану Роналду написав вітальне повідомлення своєму синові після того, як підліток уперше вийшов на міжнародну арену за збірну Португалії з футболу.

Як зазначає Mirror, 14-річний гравець дебютував з лави запасних за збірну країни до 15 років на міжнародному турнірі імені Влатко Марковича в Хорватії.

Кріштіану Роналду-молодший зміг блиснути талантом перед скаутом "Манчестер Юнайтед" після виходу на поле проти Японії. Висхідна зірка футболу вийшов на поле в другому таймі (на 54 хвилині) і одягнув футболку під номером 7, у якій грав батько хлопчика.

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Роналду написав: "Вітаю з дебютом від @selecaoportugal, синку. Дуже пишаюся тобою!".

Кріштіану роналду: новини

Роналду-старший зіграв 219 матчів за свою міжнародну кар'єру. Зараз він грає за "Аль-Наср". Однак майбутнє зірки футболу не таке вже й безхмарне. Майбутнє Роналду в цій команді видається незрозумілим після того, як переговори про продовження контракту були "відкладені".

Провідний екс-гравець "Ювентуса" і "Манчестер Юнайтед" збирався підписати новий дворічний контракт, але не надто вдалий рік у клубі, схоже, викликав деякі сумніви.

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