За словами футболіста, наразі він не думав про тренерську кар'єру.

Всесвітньовідомий футболіст Кріштіану Роналду заявив, що планує завершити кар'єру в теперішньому клубі "Аль-Наср", проте, швидше за все, це станеться через два-три роки. Про це він сказав в інтерв'ю португальському телеканалу NOW, передає The Independent.

Зокрема спортсмен розвіяв всі надії на повернення до свого першого клубу "Спортінг (Лісабон)". За його словами, він має намір залишатися у Саудівській Аравії до закінчення кар'єри.

"Я не знаю, чи піду на пенсію скоро, через два або три роки, але, ймовірно, я піду на пенсію тут, в "Аль-Наср". Я дуже щасливий у цьому клубі, мені добре і в цій країні. Я щасливий грати в Саудівській Аравії і хочу продовжувати", - зауважив Роналду. Відео дня

У виданні нагадали, що футболіст перейшов до саудівської професійної ліги в грудні 2022 року після свого відходу з "Манчестер Юнайтед". Легенда футболу розпочав усі матчі збірної Португалії на Євро-2024, де їй вдалося дійти до чвертьфіналу, однак потім команда програла Франції за серією пенальті.

Роналду зауважив, що планує продовжувати грати за свою країну, а також сподівається взяти участь у майбутніх матчах Ліги націй проти Хорватії та Польщі.

"Коли я покину збірну, я нікому не скажу про це заздалегідь, і це буде дуже спонтанне рішення з мого боку, але також дуже добре продумане. Зараз я хочу мати можливість допомогти збірній у майбутніх матчах. Попереду у нас Ліга націй, і я б дуже хотів зіграти", - зауважив колишній форвард мадридського "Реалу".

Водночас футболіст, у якого на рахунку 898 голів у кар'єрі, зазначив, що не має бажання займатися менеджментом, коли повісить бутси на цвях (це означатиме завершення футбольної кар'єри - УНІАН).

"На цей час я не думаю про те, щоб бути тренером першої команди або будь-якої іншої команди. Це навіть не спадає мені на думку, я ніколи про це не думав. Я не бачу свого майбутнього в цьому. Я бачу себе в інших речах поза футболом, але тільки Бог знає, що чекає на мене в майбутньому, - підкреслив він.

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Як писав УНІАН, київське "Динамо" програло автрійському клубу "Зальцбург" у першому матчі вирішального кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з рахунком 0:2. Відомо, що матч проходив на "Люблін Арені".

Також повідомлялось, що мадридський "Реал" став володарем Суперкубку УЄФА з футболу. Матч між іспанським "Реалом" та італійською "Аталантою" відбувся на стадіоні "Народови" (Варшава, Польща) і завершився із рахунокм 2:0 на користь мадридського клубу. "Реал" заволодів ініціативою з перших хвилин.

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