Роналду на YouTube вже зібрав понад 12 мільйонів підписників.

Форвард саудівського футбольного клубу "Аль-Наср" та збірної Португалії Кріштіану Роналду створив свій канал на відеохостингу YouTube та встановив абсолютний рекорд платформи.

YouTube-канал Роналду за перші півтори години існування зміг набрати перший мільной підписників, пише ESPN. На каналі упродовж першої години було викладено 11 роликів. Станом на ранок четверга, 22 серпня, на канал португальця підписалися 12,8 мільйона юзерів. На каналі вже опубліковано 19 відео.

Футболіст отримав золоту кнопку YouTube та похвастався нею на своїй сторінці в Instagram. "Подарунок для моєї сім'ї. Дякую всім підписникам", - написав спортсмен.

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Футболіст давно активно веде свою сторінку в Instagram. Португалець найпопулярніша особа у цій соцмережі - у нього 636 мільйонів підписників.

Нещодавно стало відомо про невдачу у футбольній кар'єрі Роналду. На початку липня повідомлялося, що форвард у складі збірної Португалії закінчив участь у Євро-2024, не забивши жодного голу. Це перший міжнародний турнір, на якому Роналду не зміг поцілити у ворота суперників.

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