Збірна Португалії вчора вибула з європейської першості.

Зірковий футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду закінчив участь у Євро-2024 без голів.

Це перший міжнародний турнір, на якому капітан збірної Португалії не зміг забити. До цього Роналду відзначався у 5 Чемпіонатах Європи та 5 Чемпіонатах світу.

Роналду зробив 10 ударів у площину воріт суперників під час Євро, які не завершились голами. Це є повторенням антирекорду найбільшої кількості безгольових ударів на Євро, яке встановив Кевін Де Брейне у 2016 році.

Відео дня

Нагадаємо, вчора збірна Португалії поступилася французам у серії післяматчевих пенальті та вилетіла з європейської першості.

Після поєдинку 1/8 фіналу проти Словенії португалець заявив, що проводить останню європейську першість у кар'єрі. Причиною завершення виступів є вік, оскільки на Євро-2028 йому буде 43 роки.

При цьому головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес заявив, що поки що ні тренерський штаб, ні сам нападник ще не прийняли остаточне рішення з цього питання. Мартінес висловив думку, що Роналду може продовжити грати за збірну, якщо перебуватиме в гарній фізичній формі.

Євро-2024

2 липня Нідерланди розібралися з кривдниками України і вийшли у чвертьфінал футбольного Євро-2024 - румуни нічого не змогли протистовати "помаранчевим". 6 липня підопічні Рональда Кумана зустрінуться з командою Туреччини, яка у своєму матчі 1/8 фіналу виявилася сильнішою за автрійців.

Першими півфіналістами першості стали збірні Іспанії та Франції.

Вас також можуть зацікавити новини: