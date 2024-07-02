Румуни нічого не змогли протистовати "помаранчевим".

Збірна Нідерландів переграла команду Румунії у матчі 1/8 фіналу футбольного Євро-2024. Гра завершилася з рахунком 3:0 на користь "помаранчевих".

Підопічні Рональда Кумана з початку гри захопили ініціативу. Втім, їхнім уболівальникам довелося чекати аж до 20-ї хвилини - рахунок відкрив Гакпо.

Румуни як могли трималися - навіть пропустили ще один м'яч у власні ворота, який, втім, був скасований через офсайд.

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Однак на 83-й хвилині Мален поховав усі сподівання кривдників збірної України на вихід до чвертьфіналу. А вже у доданий час той таки Мален оформив дубль і встановив остаточний рахунок.

Таким чином, в 1/4 фіналу Нідерланди 6 липня зустрінуться з переможцем пари Австрія - Туреччина. Цей матч відбудеться вже сьогодні о 22:00 за київським часом.

Євро-2024 - останні новини

Днями визначилася перша чвертьфінальна пара футбольного Євро-2024. У протистоянні за вихід до півфіналу зійдуться Англія зі Швейцарією.

Ще одну путівку до "фіналу чотирьох" розіграють збірні Іспанії та Німеччини.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував виліт команди з Євро-2024. Він зазначив, що це сталося завдяки першій невдалій грі проти команди Румунії.

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Ребров прокоментував виліт збірної України з Євро-2024 (відео)