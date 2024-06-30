Швейцарія дізналася свого суперника у грі за вихід до півфіналу.

Футбольна збірна Англії сенсаційно вийшла до чвертьфіналу Євро-2024. В матчі 1/8 фіналу у Гельзенкірхені підопічні Гарета Саутгейта перемогли команду Словаччини.

Словаки потужно розпочали і вже 25-й хвилині повели в рахунку - голом відзначився Шранц.

До перерви ситуація на полі майже не змінювалася. А ось на початку другого тайму Англія таки "розписалася" у воротах словаів - утім, після перегляду VAR арбітр скасував взяття воріт через офсайд.

Відео дня

Після цього команда Гарета Саутгейта довго не могла знайти шляхи до воріт суперника. Втім, вже у додані хвилини Белінгем точним ударом "ножицями" перевів гру в овертайм.

А одразу по початку додаткового часу Кейн вивів Англію вперед - 2:1. Цей рахунок зберігся до фінального свістка.

Таким чином, у першому чвертьфіналі Євро-2024 зійдуться збірні Швейцарії та Англії. Матч відбудеться 6 липня у Дюссельдорфі.

Додамо, що сьогодні ж ще одну путівку до 1/4 фіналу розіграють Іспанія та Грузія. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець цієї пари 5 липня зустрінеться з господарями турніру, збірною Німеччини.

Футбольне Євро-2024 - останні новини

Напередодні визначився перший чвертьфіналіст футбольного Євро-2024. Збірна Швейцарії сенсаційно переграла команду Італії з рахунком 2:0.

Раніше головний тренер української збірної з футболу Сергій Ребров прокоментував виліт України з Євро-2024. За його словами, це сталося завдяки першій невдалій грі проти команди Румунії.

Вас також можуть зацікавити новини: