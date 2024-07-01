5 липня іспанська збірна зустрінеться з німецькою.

30 червня грузинська збірна програла команді Іспанії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу.

Гра проходила на стадіоні "Rhein Energie Stadion" у німецькому місті Кельн. На 18-й хвилині іспанський захисник Робен Ле Норман провів автогол, однак після цього збірній Іспанії вдалося забити чотири голи у ворота противника (39, 51, 75, 83). Матч завершився рахунком 4:1.

Таким чином іспанці стали чвертьфіналістами цьогорічного чемпіонату, а грузини вибули з перегонів. Тепер іспанська збірна зустрінеться з німцями на Mercedes-Benz Arena у Штутгарті. Матч заплановано на 5 липня.

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Нагадаємо, що першим чвертьфіналістом чемпіонату Європи з футболу стала збірна Швейцарії. Вона обійшла італійців та перемогла з рахунком 2:0. Другою до чвертьфіналу пройшла Німеччина, яка обіграла Данію з рахунком 2:0. А 30 червня збірна Англії перемогла Словаччину з рахунком 2:1.

У понеділок, 1 липня, відбудуться матчі Франція-Бельгія та Португалія-Словенія. Наступного дня за вихід до чвертьфіналу боротимуться Румунія-Нідерланди та Австрія-Туреччина.

Вже у суботу, 6 липня, Англія та Швейцарія зустрінуться на Esprit Arena у Дюссельдорфі.

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