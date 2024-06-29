Путівку до наступного раунду плей-офф розігрували збірні Італії та Швейцарії.

Збірна Швейцарії стала першим чвертьфіналсітом футбольного Євро-2024. У матчі 1/8 фіналу "червоні" в Мюнхені переконливо обіграли вже колишніх чемпіонів Європи, команду Італії.

Швецарці з перших хвилин розпочали потужніше і у першому таймі мали декілька чудових нагод відкрити рахунок. Втім, "розпечатати" ворота італійців підопічним Мурата Якіна вдалося лише перед перервою - голом відзначився Фройлер.

Початок другої половини гри став справжнім холодним душем для "Скуадри Адзури". Вже у першій атаці Варгас подвоїв перевагу швейцарців.

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Всі потуги італійців переломити хід гри виявилися марнимим - 2:0.

Суперник швейцарців по 1/4 фіналу визначиться вже в неділю у поєдинку Англія - Словаччина.

Додамо, що у другому матчі 1/8 фіналу Євро-2024 сьогодні зустрінуться господарі турніру німці та футболісти збірної Данії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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