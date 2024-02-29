Дії Роналду, який забив пенальті в першому таймі, зазнали широкої критики в Саудівській Аравії з боку колишніх гравців і коментаторів.

Кріштіану Роналду дискваліфікований на один матч за ймовірний образливий жест під час матчу ліги Саудівської Аравії, коли він грав за "Аль-Наср" у професійній лізі Саудівської Аравії.

Після того, як "Аль-Наср" переміг суперника з Ер-Ріяда "Аш-Шабаб" із рахунком 3:2 у неділю, з'явився відеозапис, на якому видно, як Роналду притискає вухо долонею та неодноразово витягує руку вперед біля тазу, жест, який, здавалося, був націлений на фанатів "Аш-Шабаб", пише Bloomberg.

На задньому плані можна було почути крики "Мессі", які відсилають до давнього суперника Роналду з футболу Ліонеля Мессі.

Відео дня

Дисциплінарний та етичний комітет Федерації футболу Саудівської Аравії (SAFF) оголосив про заборону соціальних мереж рано вранці в четвер за місцевим часом. Наступний матч "Аль-Насра" в чемпіонаті пройде вдома з "Аль-Хазмом" у четвер.

Колишня зірка "Реала" і "Манчестер Юнайтед" також повинен буде заплатити штраф у розмірі 20 000 саудівських ріалів (5333 долари США) "Аш-Шабаб", щоб покрити витрати клубу, який подає скаргу, і половину цієї суми - федерації.

Хоча інцидент не був зафіксований телекамерами, дії Роналду, який забив пенальті в першому таймі, зазнали широкої критики в Саудівській Аравії з боку колишніх гравців і коментаторів.

За повідомленнями ЗМІ Саудівської Аравії, 39-річний чоловік повідомив комітету, що цей жест був символом перемоги і був поширеним у Європі.

Кар'єра Роналду в Саудівській Аравії

Це не перший випадок, коли португальський нападник опиняється в центрі суперечок з моменту переходу в "Аль-Наср". У квітні минулого року, покинувши поле після гри проти "Аль-Хілала", Роналду, здавалося, схопився за геніталії, коли фанати скандували ім'я Мессі. Тоді Аль-Наср повідомив, що в матчі форвард отримав травму паху.

Роналду, який перейшов до клубу з Ер-Ріяда в грудні 2022 року, має найкращий результат у лізі - 22 голи. Він забив перший гол у ворота "Аль-Шабаба" з пенальті в першому таймі.

Аль-Наср також перебуває у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Азії, турніру, який він ніколи не вигравав.

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