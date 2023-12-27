"Аль-Наср" займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

У вівторок, 26 грудня, відбувся центральний поєдинок 17-го туру чемпіонату Саудівської Аравії, в якому "Аль-Іттіхад" приймав "Аль-Наср".

Гра пройшла на стадіоні "Кінг Абдулла Спортс Сіті" в Джидді і завершилася перемогою гостей.

Рахунок у грі відкрили господарі поля - на 14-й хвилині Абдерразак Хамдалла забив з передачі Каріма Бензема. Через п'ять хвилин "Аль-Наср" зрівняв рахунок - Кріштіану Роналду реалізував пенальті. На 38-й хвилині Андерсон Таліска вивів гостей вперед, забивши з передачі Алекса Теллеса.

На початку другого тайму "Аль-Іттіхад" зрівняв рахунок - Абдерразак Хамдалла оформив дубль, забивши з передачі ігор Коронадо. На 68-й хвилині Кріштіану Роналду знову вивів вперед "Аль-Наср". Португальський форвард оформив дубль, реалізував пенальті. На 75-й і 82-й хвилинах Садіо Мане забив ще два голи у ворота "Аль-Іттіхада". Гра завершилася з рахунком 5:2 на користь "Аль-Насра".

"Аль-Іттіхад" - "Аль-Наср" - 2:5

Голи: Хамдалла, 14, 51 - Роналду , 19, пен, 68, пен, Таліска, 38, Мане, 75, 82

"Аль-Іттіхад": Аль-Маюф, Кадеш, Фабіньо, Аль-Хавсаві (Аль-Обід, 70), Канте, Коронадо (Фархан, 70), Аль-Гамді, Аль-Сахафі, Бензема, Ромаріньо, Амдалла (Аль-Джамаан, 86)

"Аль-Наср": Аль-Акіді, Аль-Ганам, Лапорт, Аль-Авджамі (Аль-Амрі, 88), Теллес (Аль-Нахлі, 88), Брозович, Отавіо (Аль-Сулайхім, 87), Таліска, Фофана (Аль-Хайбарі, 67), Мане (Гаріб, 87), Роналду

Вилучення: Фабіньо, 66

Огляд матчу:

Відзначимо, що Кріштіану Роналду забив 52-й і 53-й голи в 2023 році. Таким чином, зірковий португалець обігнав нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе і форварда "Баварії" Харрі Кейна за кількістю забитих м'ячів за рік - у них по 52 голи. В активі Ерлінга Холанда з "Манчестер Сіті" 50 голів.

"Аль-Наср" набрав 43 очки і займає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. "Аль-Іттіхад" з 28 балами займає шосту позицію.

У наступному турі чемпіонату "Аль-Іттіхад" відправиться в гості до "Аль-Таї", а "Аль-Наср" зіграє проти "Аль-Таавона".

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