Кріштіану Роналду забив 14 голів за "Аль-Наср" в 13 іграх поточного сезону.

У вівторок, 24 жовтня, відбувся поєдинок третього туру групового раунду азіатської Ліги чемпіонів, в якому "Аль-Наср" приймав катарський "Аль-Духаїль".

Гра проходила на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) і завершилася перемогою господарів поля.

Головним героєм цього поєдинку став зірковий нападник "Аль-Насра" Кріштіану Роналду. 38-річний португалець забив два шедевральних голи і віддав гольову передачу, чим допоміг своїй команді здобути перемогу з рахунком 4:3.

Відзначимо, що по одному голу в складі саудівського клубу забили Андерсон Таліска і Садіо Мане. У складі катарського клубу гольову передачу віддав екс-зірка "Ліверпуля" і "Барселони" Філіппе Коутіньо.

"Аль-Наср" - "Аль-Духаїль" - 4:3

Голи: Таліска, 25, Мане, 56, Роналду, 61, 81 - Мохаммад , 63, Алі, 67, Олунга, 85

Огляд матчу:

Варто відзначити, що Кріштіану Роналду в поточному сезоні знаходиться у фантастичній формі. Португалець в 13 матчах за "Аль-Наср" забив 14 голів і віддав 7 гольових передач.

У турнірній таблиці групи E азіатської Ліги чемпіонів "Аль-Наср" йде на першому місці, вигравши три з трьох матчів. На другій сходинці з 6 балами йде "Персеполіс". У "Аль-Духаїля" і "Істіклола" по 1 набраному очку.

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