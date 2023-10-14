Кріштіану Роналду вшосте в кар'єрі може зіграти на чемпіонаті Європи.

У п'ятницю, 13 жовтня, збірна Португалії перемогла Словаччину в рамках 7-го туру кваліфікації Євро-2024 з футболу і завоювала путівку на першість континенту.

Перемогу підопічним Роберто Мартінеса принесли два голи зіркового нападника саудівського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду.

38-річний нападник збірної Португалії вшосте у своїй кар'єрі кваліфікувався на чемпіонат Європи у складі національної команди. Це є новим світовим рекордом.

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Крім того, якщо Роналду не травмується і зможе виступити на ЧЄ-2024 з футболу, то він стане першим в історії футболістом, який зіграє на шести Євро за свою кар'єру.

Додамо, що в матчі проти Словаччини Кріштіану забив ювілейний 125-й гол у кар'єрі за національну збірну Португалії. Це абсолютний світовий рекорд.

Відзначимо, що збірна Португалії в рамках відбору на Євро-2024 з футболу виграла сім з семи матчів і за три тури до фінішу завоювала путівку до фінальної частини континентальної першості.

В активі португальців 21 набране очко. На другій сходинці в групі йде Словаччина (13 очок), Люксембург (11 очок) - третій. Четверта позиція у Боснії і Герцеговини (9 очок), Ісландія п'ята з 7 балами. На останньому місці йде Ліхтенштейн - 0 очок.

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