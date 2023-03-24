У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які фінішують на першому і другому місцях у своїх групах.

У четвер, 23 березня, стартував відбірковий турнір чемпіонату Європи-2024 з футболу.

У кваліфікації беруть участь 53 команди, які за результатами жеребкування були розділені на 10 груп: сім - по п'ять команд, три - по шість.

Матчі групового етапу кваліфікації ЧЄ-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року.

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У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які фінішують на першому і другому місцях у своїх групах. Ще три путівки на континентальну першість будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма кращими збірними Ліги націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).

Відбір на Євро-2024: результати матчів

1 тур

Італія - Англія - 1:2

Північна Македонія - Мальта - 2:1

Казахстан - Словенія - 1:2

Данія - Фінляндія - 3:1

Сан-Марино - Північна Ірландія - 0:2

Боснія і Герцеговина - Ісландія - 3:0

Португалія - Ліхтенштейн - 4:0

Словаччина - Люксембург - 0:0

Відбір на Євро-2024: турнірні таблиці

Група А

1. Іспанія - (0 матчів, 0 очок)

2. Шотландія - (0 матчів, 0 очок)

3. Норвегія - (0 матчів, 0 очок)

4. Грузія - (0 матчів, 0 очок)

5. Кіпр - (0 матчів, 0 очок)

Група B

1. Нідерланди - (0 матчів, 0 очок)

2. Франція - (0 матчів, 0 очок)

3. Ірландія - (0 матчів, 0 очок)

4. Греція - (0 матчів, 0 очок)

5. Гібралтар - (0 матчів, 0 очок)

Група C

1. Англія - (1 матч, 3 очки)

2. Північна Македонія - (1 матч, 3 очки)

3. Україна - (0 матчів, 0 очок)

4. Італія - (1 матч, 0 очок)

5. Мальта - (1 матч, 0 очок)

Група D

1. Хорватія - (0 матчів, 0 очок)

2. Уельс - (0 матчів, 0 очок)

3. Вірменія - (0 матчів, 0 очок)

4. Туреччина - (0 матчів, 0 очок)

5. Латвія - (0 матчів, 0 очок)

Група E

1. Польща - (0 матчів, 0 очок)

2. Чехія - (0 матчів, 0 очок)

3. Албанія - (0 матчів, 0 очок)

4. Фарери - (0 матчів, 0 очок)

5. Молдова - (0 матчів, 0 очок)

Група F

1. Бельгія - (0 матчів, 0 очок)

2. Австрія - (0 матчів, 0 очок)

3. Швеція - (0 матчів, 0 очок)

4. Азербайджан - (0 матчів, 0 очок)

5. Естонія - (0 матчів, 0 очок)

Група G

1. Угорщина - (0 матчів, 0 очок)

2. Сербія - (0 матчів, 0 очок)

3. Чорногорія - (0 матчів, 0 очок)

4. Болгарія - (0 матчів, 0 очок)

5. Литва - (0 матчів, 0 очок)

Група H

1. Данія - (1 матч, 3 очки)

2. Північна Ірландія - (1 матч, 3 очки)

3. Словенія - (1 матч, 3 очки)

4. Казахстан - (1 матч, 0 очок)

5. Сан-Марино - (1 матч, 0 очок)

6. Фінляндія - (1 матч, 0 очок)

Група I

1. Швейцарія - (0 матчів, 0 очок)

2. Ізраїль - (0 матчів, 0 очок)

3. Румунія - (0 матчів, 0 очок)

4. Косово - (0 матчів, 0 очок)

5. Білорусь - (0 матчів, 0 очок)

6. Андорра - (0 матчів, 0 очок)

Група J

1. Португалія - (1 матч, 3 очки)

2. Боснія і Герцеговина - (1 матч, 3 очки)

3. Словаччина - (1 матч, 1 очко)

4. Люксембург - (1 матч, 1 очко)

5. Ісландія - (1 матч, 0 очок)

6. Ліхтенштейн - (1 матч, 0 очок)

Фінальна частина чемпіонату Європи пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.

Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.

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