У четвер, 23 березня, стартував відбірковий турнір чемпіонату Європи-2024 з футболу.
У кваліфікації беруть участь 53 команди, які за результатами жеребкування були розділені на 10 груп: сім - по п'ять команд, три - по шість.
Матчі групового етапу кваліфікації ЧЄ-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року.
У фінальну частину Євро-2024 вийдуть команди, які фінішують на першому і другому місцях у своїх групах. Ще три путівки на континентальну першість будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма кращими збірними Ліги націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).
Відбір на Євро-2024: результати матчів
1 тур
Італія - Англія - 1:2
Північна Македонія - Мальта - 2:1
Казахстан - Словенія - 1:2
Данія - Фінляндія - 3:1
Сан-Марино - Північна Ірландія - 0:2
Боснія і Герцеговина - Ісландія - 3:0
Португалія - Ліхтенштейн - 4:0
Словаччина - Люксембург - 0:0
Відбір на Євро-2024: турнірні таблиці
Група А
1. Іспанія - (0 матчів, 0 очок)
2. Шотландія - (0 матчів, 0 очок)
3. Норвегія - (0 матчів, 0 очок)
4. Грузія - (0 матчів, 0 очок)
5. Кіпр - (0 матчів, 0 очок)
Група B
1. Нідерланди - (0 матчів, 0 очок)
2. Франція - (0 матчів, 0 очок)
3. Ірландія - (0 матчів, 0 очок)
4. Греція - (0 матчів, 0 очок)
5. Гібралтар - (0 матчів, 0 очок)
Група C
1. Англія - (1 матч, 3 очки)
2. Північна Македонія - (1 матч, 3 очки)
3. Україна - (0 матчів, 0 очок)
4. Італія - (1 матч, 0 очок)
5. Мальта - (1 матч, 0 очок)
Група D
1. Хорватія - (0 матчів, 0 очок)
2. Уельс - (0 матчів, 0 очок)
3. Вірменія - (0 матчів, 0 очок)
4. Туреччина - (0 матчів, 0 очок)
5. Латвія - (0 матчів, 0 очок)
Група E
1. Польща - (0 матчів, 0 очок)
2. Чехія - (0 матчів, 0 очок)
3. Албанія - (0 матчів, 0 очок)
4. Фарери - (0 матчів, 0 очок)
5. Молдова - (0 матчів, 0 очок)
Група F
1. Бельгія - (0 матчів, 0 очок)
2. Австрія - (0 матчів, 0 очок)
3. Швеція - (0 матчів, 0 очок)
4. Азербайджан - (0 матчів, 0 очок)
5. Естонія - (0 матчів, 0 очок)
Група G
1. Угорщина - (0 матчів, 0 очок)
2. Сербія - (0 матчів, 0 очок)
3. Чорногорія - (0 матчів, 0 очок)
4. Болгарія - (0 матчів, 0 очок)
5. Литва - (0 матчів, 0 очок)
Група H
1. Данія - (1 матч, 3 очки)
2. Північна Ірландія - (1 матч, 3 очки)
3. Словенія - (1 матч, 3 очки)
4. Казахстан - (1 матч, 0 очок)
5. Сан-Марино - (1 матч, 0 очок)
6. Фінляндія - (1 матч, 0 очок)
Група I
1. Швейцарія - (0 матчів, 0 очок)
2. Ізраїль - (0 матчів, 0 очок)
3. Румунія - (0 матчів, 0 очок)
4. Косово - (0 матчів, 0 очок)
5. Білорусь - (0 матчів, 0 очок)
6. Андорра - (0 матчів, 0 очок)
Група J
1. Португалія - (1 матч, 3 очки)
2. Боснія і Герцеговина - (1 матч, 3 очки)
3. Словаччина - (1 матч, 1 очко)
4. Люксембург - (1 матч, 1 очко)
5. Ісландія - (1 матч, 0 очок)
6. Ліхтенштейн - (1 матч, 0 очок)
Фінальна частина чемпіонату Європи пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.
Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні та Штутгарт.
Нагадаємо, чинним переможцем чемпіонату Європи є збірна Італії, яка у фіналі Євро-2020 перемогла Англію.