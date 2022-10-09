Збірна України зіграє в групі з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

У неділю, 9 жовтня, в німецькому Франкфурті відбулося жеребкування відбору на чемпіонат Європи з футболу, фінальна частина якого пройде в Німеччині в 2024 році.

Своїх суперників у кваліфікації Євро-2024 дізналася національна збірна України.

Участь у відборі на Євро-2024 візьмуть 53 національних команди. Збірна Німеччина, як господар фінального турніру, автоматично потрапить на континентальну першість.

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Збірна Росії пропустить наступний чемпіонат Європи - команду країни-агресора не допустили до жеребкування Євро-2024 через повномасштабне вторгнення в Україну.

Перед жеребкуванням команди були розподілені на кошики наступним чином: окремий кошик UNL, куди потрапили переможці груп дивізіону а Ліги націй; 6 команд у кошику 1, по 10 команд з 2 по 5 кошики та 3 команди - у заключному кошику 6.

Збірна України опинилася в третьому кошику. "Синьо-жовті" могли опинитися в другому кошику, якби виграли свою групу Ліги націй-2022/23, але в заключному матчі підопічні Олександра Петракова не змогли обіграти Шотландію і в підсумку посіли друге місце.

Згідно з результатами жеребкування, національна збірна України потрапила до групи С. Суперниками "синьо-жовтих" за кваліфікацією Євро-2024 стали: Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Результати жеребкування відбору на Євро-2024

Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Група B: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар

Група C: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта

Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія

Група E: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова

Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія

Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва

Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино

Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра

Група J: Португалія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн

Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи з футболу є національна збірна Італії, яка перемогла у фіналі Євро-2020 збірну Англії. Збірна України на минулому ЧЄ вийшла в 1/4 фіналу, де поступилася Англії з рахунком 0:4.

Євро-2024: що відомо

Матчі групового етапу кваліфікації Євро-2024 пройдуть з березня по листопад 2023 року. Команди, які фінішують на першому та другому місцях у своїх групах, вийдуть до фінальної частини чемпіонату Європи. Ще три путівки на Євро-2024 будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма кращими збірними Ліги націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).

Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні і Штутгарт.

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