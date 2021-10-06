Чемпіонат відбудеться в Німеччині.

Союз європейських футбольних асоціацій представив логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024, який пройде в Німеччині.

Про це повідомляє прес-служба UEFA в Twitter.

Новий логотип представили на Олімпійському стадіоні в Берліні. У ньому використані 55 прапорів асоціацій-членів УЄФА, а також використані обриси Олімпійського стадіону.

У центрі логотипу розташований кубок Анрі Делоне, а кольорові фрагменти навколо трофея представляють 24 команди-учасниці Євро.

UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024pic.twitter.com/9vo7RS5cfu — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021

Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що турнір пройде в десяти містах Німеччини. У груповому етапі Чемпіонату Європи з футболу 2024 зіграють 24 збірні.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська