Союз європейських футбольних асоціацій представив логотип Чемпіонату Європи з футболу 2024, який пройде в Німеччині.
Про це повідомляє прес-служба UEFA в Twitter.
Новий логотип представили на Олімпійському стадіоні в Берліні. У ньому використані 55 прапорів асоціацій-членів УЄФА, а також використані обриси Олімпійського стадіону.
У центрі логотипу розташований кубок Анрі Делоне, а кольорові фрагменти навколо трофея представляють 24 команди-учасниці Євро.
UEFA EURO 2024 logo unveiled with a spectacular light show at the Olympiastadion in Berlin! 🙌#EURO2024pic.twitter.com/9vo7RS5cfu— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
Нагадаємо, у 2018 році стало відомо, що турнір пройде в десяти містах Німеччини. У груповому етапі Чемпіонату Європи з футболу 2024 зіграють 24 збірні.