Дмитро Терьоменко вважає, що спорту поза політикою не буває.

Волейболіст збірної України Дмитро Терьоменко розповів про те, що відмовився давати інтерв'ю російському каналу під час чемпіонату Європи.

Про це спортсмен сказав, відповідаючи на запитання журналіста "КП в Україні" про те, чи є "спорт поза політикою" абсурдною тезою.

"Політика є завжди. Скрізь. У мене хотів взяти інтерв'ю російський канал, але я відмовився. Мені здається, що не скажи зараз, на російському телебаченні слова подадуть в іншому соусі".

Також він прокоментував те, що два волейболісти збірної України грають у чемпіонаті Росії:

"Так, хлопці грають. Всім потрібно годувати сім'ї. На жаль, в Україні далеко не всі команди забезпечені. Не ті зарплати, щоб утримувати сім'ю".

Терьоменко також зазначив, що йому не сподобалася заява Федерації волейболу України про преміальні у розмірі 10 мільйонів гривень за можливу перемогу над Росією на ЧЄ:

Читайте такожЯремчук відмовився давати коментар російською журналісту з РФ

"Я вважаю, що це було зроблено не зовсім коректно по відношенню до команди. У нас дуже багато молодих гравців. Мені здається, це більше стимулювало Росію. Не можна оголошувати такі суми. Мене б, наприклад, страшно мотивувало, якби хтось хвалився премією за майбутню перемогу наді мною. Не можна хвалитися грошима, поки ти не переміг. Гучні гасла ні до чого доброго не приводять".

Збірна України на чемпіонаті Європи з волейболу-2021

Суперниками збірної України по груповому етапу були Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. Підопічні Угіса Крастіньша виграли у греків, бельгійців і португальців, але поступилися сербам і полякам. Україна пропустила вперед Польщу і Сербію, і з третього місця вийшла в 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу українці зустрілися зі збірною Росії, яка вважалася фаворитам матчу, і поступилися в чотирьох сетах.

Автор: Антон Дудар