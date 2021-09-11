Збірна України поступилася Росії в плей-оф чемпіонату Європи з волейболу

Українці взяли перший сет, але потім програли.

Збірна України провела матч 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу проти збірної Росії. Матч пройшов у польському Гданську. Українська збірна програла фавориту матчу з рахунком 1:3. Українці взяли перший сет, але потім програли три партії поспіль. Зазначимо, що українські та російські волейболісти зустрічалися вдруге в історії. На Євро-2005 росіяни виграли з рахунком 3:0. Таким чином, українці залишили турнір. Росія - Україна - 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) Україна: Плотницький, Щитков, Теременко, Семенюк, Вієцький, Ковальов, Діденко, Дрозд, Єрощенко, Фомін (ліберо), брова (ліберо), Остапенко, Полуян, Сидоренко Читайте такожЗбірна України обіграла Бельгію та вийшла до плей-оф чемпіонату Європи з волейболу Чемпіонат Європи з волейболу-2021: що потрібно знати ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперниками збірної України по груповому етапу були Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. Підопічні Угіса Крастіньша виграли у греків, бельгійців і португальців, але поступилися сербам і полякам. Україна пропустила вперед Польщу і Сербію, і з третього місця вийшла в 1/8 фіналу.

Росія у своїй групі перемогла Нідерланди, Іспанію, Фінляндію і Північну Македонію, а поступилася лише Туреччині. З другого місця росіяни кваліфікувалися в плей-офф. Перше місце в групі зайняли Нідерланди. Автор: Антон Дудар

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