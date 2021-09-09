В 1/8 фіналу чемпіонату Європи зустрінуться принципові суперники.

Збірні України та Росії будуть з'ясовувати між собою стосунки в 1/8 фіналу Євро-2021 з волейболу. Команди розіграють путівку до чвертьфіналу континентальної першості.

Поєдинок пройде 11 вересня у польському місті Гданськ. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Телеканал XSPORT покаже матч в прямому ефірі. Також протистояння можна буде подивитися онлайн на офіційному сайті телеканалу.

Букмекери записали збірну Росії у фаворити зустрічі. Коефіцієнт на звитягу "триколірних" - 1,09, а на Україну - 7,00. Аналітики не вірять в "жовто-синю" команду.

Переможець пари Україна - Росія в 1/4 фіналу зіграє з тріумфатором пари Польща - Фінляндія. Зазначимо, що збірна Росії є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо.

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ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперниками збірної України по груповому етапу були Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. Підопічні Угіса Крастіньша виграли в греків, бельгійців та португальців, але поступилися сербам й полякам. Україна пропустила вперед Польщу та Сербію і з третього місця вийшла до 1/8 фіналу.

Росія у своїй групі перемогла Нідерланди, Іспанію, Фінляндію та Північну Македонію, а поступилася лише Туреччині. З другого місця росіяни кваліфікувалися до плей-оф. Перше місце в групі посіли Нідерланди.

Автор: Артем Будрін