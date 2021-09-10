Федерація волейболу України забезпечила якісну мотивацію для вітчизняних спортсменів.

Збірна України з волейболу отримає 10 мільйонів гривень, якщо переможе російську команду в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Про це повідомила Федерація волейболу України з посиланням на президента ФВУ Михайла Мельника. Відповідний допис з'явився на сторінці ФВУ в Facebook.

Партнери Федерації волейболу та мережа торговельних центрів "Епіцентр" планують виділити 10 мільйонів гривень призових у разі перемоги збірної України над росіянами, котрі на Олімпіаді в Токіо стали срібними медалістами.

"В останні роки збірна України з волейболу демонструє хороші результати. Завдяки підтримці корпоративних партнерів збірної зараз у нас є можливість мотивувати наших хлопців та дівчат на гру не тільки словами, але й фінансово. Водночас вітчизняний волейбол потребує більшої фінансової підтримки не тільки від українського бізнесу, але й від держави. Завдяки державним програмам розвитку волейболу збірні Польщі та Сербії зовсім нещодавно вигравали чемпіонати світу та Європи", - сказав Мельник.

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ЧЄ проходить з 1 по 19 вересня 2021 року в Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії.

Суперниками збірної України по груповому етапу були Греція, Сербія, Бельгія, Польща та Португалія. Підопічні Угіса Крастіньша виграли в греків, бельгійців та португальців, але поступилися сербам й полякам. Україна пропустила вперед Польщу та Сербію і з третього місця вийшла до 1/8 фіналу.

Росія у своїй групі перемогла Нідерланди, Іспанію, Фінляндію та Північну Македонію, а поступилася лише Туреччині. З другого місця росіяни кваліфікувалися до плей-оф. Перше місце в групі посіли Нідерланди.

Автор: Артем Будрін