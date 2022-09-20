9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресора не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині.

Про це стало відомо з допису президента УАФ Андрія Павелка у Facebook.

"Росіянам просто немає до чого готуватися. РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!", - написав Павелко.

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9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.

Як писав УНІАН, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала не допустити Росію та Білорусь до кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Нагадаємо, УЄФА і ФІФА залишили у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.

Євро-2024: що відомо