Росія не була допущена до жеребкування відбіркового турніру Євро-2024. Таким чином країни-агресора не буде у фінальній частині чемпіонату Європи, який пройде в Німеччині.
Про це стало відомо з допису президента УАФ Андрія Павелка у Facebook.
"Росіянам просто немає до чого готуватися. РФ не буде 9 жовтня у німецькому Франкфурті. І щонайменше, до 2024 року їм таки не світять офіційні міжнародні футбольні змагання! Євро-2024 пройде без країни-агресора! Слава Україні!", - написав Павелко.
9 жовтня у Франкфурті відбудеться жеребкування відбіркового турніру Євро-2024.
Як писав УНІАН, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала не допустити Росію та Білорусь до кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Нагадаємо, УЄФА і ФІФА залишили у силі відсторонення клубів і збірних Росії від участі в міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення в Україну.
Євро-2024: що відомо
- Чемпіонат Європи пройде в червні-липні 2024 року.
- Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні й Штутгарт.
- Вже був представлений логотип Євро-2024.