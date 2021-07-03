Гаррі Кейн відкрив рахунок у матчі / фото REUTERS
Збірна України 3 липня проводить матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. Команди грають на "Стадіо Олімпіко" в Римі.
УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.
Збірна України пропустила вже на 4-й хвилині матчу. Рахім Стерлінг віддав пас у штрафну на Гаррі Кейна, той опинився перед Георгієм Бущаном і переграв воротаря.
Відразу після перерви Англія відзначилася двічі. Спершу Гаррі Магуайр забив після подачі Люка Шоу зі штрафного, а на 50-й хвилині Шоу знову відзначився асистом, а головою забив вже Кейн.
Відео голів
Новина доповнюється
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох кращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-оф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram