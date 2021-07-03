Збірна України у чвертьфіналі Євро-2020 грає проти топ-суперника.

Збірна України 3 липня проводить матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. Команди грають на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

Збірна України пропустила вже на 4-й хвилині матчу. Рахім Стерлінг віддав пас у штрафну на Гаррі Кейна, той опинився перед Георгієм Бущаном і переграв воротаря.

Відразу після перерви Англія відзначилася двічі. Спершу Гаррі Магуайр забив після подачі Люка Шоу зі штрафного, а на 50-й хвилині Шоу знову відзначився асистом, а головою забив вже Кейн.

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Збірна України на Євро-2020: результати

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Автор: Антон Дудар