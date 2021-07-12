Італійська збірна вдруге в історії стала переможцем чемпіонату Європи.

На стадіоні "Уемблі" в Лондоні пройшов фінальний матч чемпіонату Європи з футболу.

Доля золотих медалей вирішилася в серії пенальті, в якій точніше били італійці.

Англійці вийшли вперед у першій же атаці в матчі. Кіран Тріпп'єр подав від кута штрафного на кут воротарського, туди набіг Люк Шоу і в дотик вколотив м'яч у сітку. Цей удар по воротах так і залишився для "Трьох левів" єдиним за перший тайм.

Після пропущеного голу італійці володіли перевагою, проте зламувати насичену оборону збірної Англії практично не вдавалося. Близькими до гола італійці були тільки раз. На 35-й хвилині Федеріко К'єза протягнув м'яч і пробив з дистанції - м'яч прокотився поруч зі штангою.

Після перерви Італія помітно додала обертів. У "Скуадри Адзурри" спершу була відмінна можливість реалізувати стандарт прямо по центру воріт, але Лоренцо Інсіньє не потрапив по воротах, слідом Джордан Пікфорд зреагував на удар Інсіньє з гострого кута, а потім і на небезпечний удар К'єзи.

У підсумку італійцям все ж вдалося втілити свою перевагу в гол, забивши після кутового. Джордан Пікфорд перевів м'яч у штангу після удару головою від Марко Верратті, але Леонардо Бонуччі встиг зіграти на добиванні.

Італія мала ще один шанс забити (Доменіко Берарді перекинув і голкіпера, і ворота), але потім знизила швидкості. У англійців же моменти були тільки після стандартів, але потривожити Джіджі Доннарумму не вдалося. У підсумку гра перейшла в овертайм.

У додатковий час рахунок не змінився, а героєм серії пенальті став воротар італійської збірної Доннарумма.

Італія - Англія - 1:1 (3:2 по пенальті)

Голи: Бонуччі, 67 - Шоу, 2

Серія пенальті: Берарді - 1:0, Кейн - 1:1, Белотті - 1:1 (воротар), Магуайр - 1:2, Бонуччі - 2:2, Рашфорд - 2:2 (штанга), Бернардескі - 3:2, Санчо - 3:2 (воротар), Жоржиньо - 3:2 (воротар), Сака - 3:2 (воротар)

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон (Флоренці, 118), Верратті (Локателлі, 96), Жоржиньо, Барелла (Крістанте, 54), Інсіньє (Белотті, 91), К'єза (Бернардескі, 86), Іммобіле (Берарді, 55)

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр (Сака, 70), Уокер (Санчо, 120), Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс (Хендерсон, 74, Рашфорд, 120), Філліпс, Маунт (Гріліш, 99), Стерлінг, Кейн

Попередження: Магуайр - Барелла, Бонуччі, Інсіньє, К'єлліні, Жоржиньо

Відеоогляд матчу (доповнюється)

1-й тайм

Гол Бонуччі

Серія пенальті

Італія - Англія: підсумки фіналу

Збірна Італії вдруге в історії стала чемпіоном Європи.

Італія виграла Євро вперше за 53 роки. Це рекордна перерва між перемогами на чемпіонаті Європи.

Італія стала четвертим багаторазовим чемпіоном Європи після Німеччини (3 титулу), Іспанії (3) і Франції (2).

Збірна Англії вперше грала в фіналі чемпіонату Європи.

Люк Шоу забив найшвидший гол у фіналах чемпіонатів Європи - йому знадобилася 1 хвилина 57 секунд.

Леонардо Бонуччі в 34 роки й 71 день став найстаршим автором голу у фіналах Євро.

Бонуччі встановив новий рекорд збірної Італії за кількістю ігор на чемпіонатах Європи - 18. Він обійшов Джанлуїджі Буффона.

Італія - перша команда в історії, яка виграла дві поспіль серії пенальті на чемпіонатах Європи.

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Автор: Антон Дудар