Збірна України зіграла заключний матч у груповому раунді Ліги націй.

У вівторок, 27 вересня, відбувся поєдинок заключного шостого туру в рамках групового турніру Ліги націй УЄФА, в якому збірна України протистояла Шотландії.

Номінально домашній для України поєдинок проходив у Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського і завершився внічию 0:0.

Збірна України зіграла непоганий матч, створивши кілька хороших можливостей для взяття воріт, проте реалізувати їх команді Петракова не вдалося. Українці 11 разів били по воротах суперника, тричі в площину - проти семи ударів шотландців (один в площину).

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Україна - Шотландія - 0:0

Україна: Лунін, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Ігнатенко, Маліновський (Піхальонок, 88), Ярмоленко (Зубков, 88), Мудрик (Циганков, 75), Довбик (Яремчук, 75)

Шотландія: Гордон, Фрейзер (крісті, 72), Портеус, Хендрі, Хікі (Ролстон, 90+1), Тейлор (Кінгслі, 72), Джек (Армстронг, 72), Макгрегор, Маклін, Макгінн, Адамс (Дайкс, 79)

Попередження: Мудрик, 16, Ярмоленко, 23, Ігнатенко, 26, Маліновський, 90 - Хікі, 62, Дайкс, 84

Огляд матчу:

Додамо, що в іншому матчі цієї групи збірна Ірландії в рідних стінах обіграла Вірменію з рахунком 3:2. Голи у складі ірландців забили Джон Іган, Майкл Обафемі і Роббі Брейді. За Вірменію відзначилися Артак Дашян і Едуард Сперцян.

За підсумками групового турніру Ліги націй збірна України набрала 11 очок і посіла друге місце в групі 1 дивізіону В. Збірна Шотландії набрала 13 балів і посіла перше місце, завоювавши тим самим путівку в дивізіон А.

Збірна Вірменії набрала всього три очки і посіла останнє місце в групі, вилетівши в дивізіон С. Збірна Ірландії з 7 балами посіла третє місце.

Варто відзначити, що поєдинок проти Шотландії став 112-м у кар'єрі для Андрія Ярмоленка у футболці збірної України. Таким чином, 32-річний форвард обійшов за цим показником легендарного Андрія Шевченка (111 матчів), ставши найкращим гравцем в історії національної команди за кількістю зіграних ігор.

Заззначимо, що матч проти Шотландії став останнім для збірної України в цьому році і, можливо, останнім для головного тренера національної команди Олександра Петракова, чий контракт зі збірною закінчується в кінці року. Сам 65-річний фахівець напередодні заявив, що переговори про продовження його договору поки не велися.

Підсумки виступів збірної України в Лізі націй сезону 2022/2023

Збірна України зіграла шість матчів, вигравши тричі, двічі зігравши внічию і один раз "синьо-жовті" програли.

Підопічні Петракова набрали 4 очки в протистоянні з Ірландією (перемога в гостях 1:0 і нічия вдома - 1:1), шість очок в дуелі з Вірменією (на своєму полі перемога 3:0, в гостях - 5:0) і в протистоянні з Шотландією українця набрали всього одне очко (поразка на виїзді 0:3 і нічия вдома 0:0)

Найкращим бомбардиром збірної України в цьому розіграші Ліги націй став Артем Довбик, який забив три голи. По одному голу також забили Малиновський, Циганков, Миколенко, Караваєв, Тимчик, Зубков та Ігнатенко.

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